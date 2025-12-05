Mit Roman Josi ist auch der Erfolg bei Nashville zurückgekehrt. Bild: IMAGO/Imagn Images

Josi leitet Nashvilles Siegtreffer ein – Suters Tor bleibt bei Klatsche wertlos

Mehr «Sport»

Florida – Nashville 1:2nV

Roman Josi, 1 Assist, 3 Schüsse, 2 Blocks, 27:08 TOI

Nashville mit Roman Josi zeigt in der NHL weiter Aufwärtstendenz. Die Predators bezwingen die Florida Panthers auswärts 2:1 nach Verlängerung.

Mit dem Sieg in Sunrise, einem Vorort von Fort Lauderdale, revanchierten sich die Predators für die klare Heimniederlage zehn Tage zuvor. 3:8 waren sie in jener Partie untergegangen, obwohl der Stanley-Cup-Sieger der vergangenen zwei Saisons eine schwierige Phase durchmacht. Die Niederlage in der Nacht auf Freitag war die vierte hintereinander. Im Osten sind die Panthers punktemässig derzeit das zweitschlechteste Team.

Die Predators ihrerseits sind so erfolgreich wie noch nie in der laufenden Saison; vier der letzten fünf Partien haben sie gewonnen. In der Rangliste der Western Conference reicht es der Mannschaft mit Captain Josi zur Zeit gleichwohl nur zum drittletzten Platz.

Beim Auswärtserfolg gegen die Panthers war Josi am entscheidenden Treffer beteiligt. Der 35-jährige Berner war beim Tor des gleichaltrigen Kanadiers Steven Stamkos 57 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung einer der Vorbereiter.

Die Highlight des Spiels. Video: YouTube/NHL

Boston – St.Louis 5:2

Pius Suter, 1 Tor, 5 Schüsse, 1 Check, 15:19 TOI

Pius Suter, der die letzten zwei Partien mit den St. Louis Blues wegen einer Verletzung im unteren Körperbereich verpasst hatte, kehrte als Torschütze aufs Eis zurück, stand aber trotzdem mit leeren Händen da.

Die Blues unterlagen den Boston Bruins auswärts 2:5. Der Zürcher war Mitte des dritten Drittels mit seinem siebten Tor in dieser Saison für das Schlussresultat besorgt.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Hockey haut dich um! Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.



Das ist der Link zum aktuellen Programm.

Tampa Bay – Pittsburgh 3:4

Janis Moser, 1 Schuss, 1 Block, 1 Check, 23:03 TOI

Eine Niederlage setzte es auch für Janis Moser ab. Der Seeländer verlor mit den Tampa Bay Lightning in der heimischen Arena den Pittsburgh Penguins 3:4. In Abwesenheit von Starverteidiger Victor Hedman spielt Moser weiterhin eine ultrawichtige Rolle. Gegen die Penguins stand er während 23 Minuten auf dem Eis und liess sich dabei nichts zuschulden kommen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Los Angeles – Chicago 1:2

Kevin Fiala, 4 Schüsse, 1 Block, 18:33 TOI

Auch Kevin Fiala ging als Verlierer vom Eis. Die Los Angeles Kings mit Fiala mussten sich den Chicago Blackhawks 1:2 geschlagen geben. Die Kings gerieten im Mitteldrittel entscheidend in Rücklage, als Connor Bedard und Wyatt Kaiser trafen. Los Angeles war aber auch etwas vom Pech verfolgt, traf Fiala kurz nach Wiederbeginn im Schlussdrittel doch nur den Pfosten. Am Ende blieb der Anschlusstreffer von Trevor Moore in der 51. Minute wertlos. (abu/sda)