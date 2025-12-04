Hochnebel
NHL: Devils und Sharks kassieren deutliche Siege

New Jersey Devils&#039; Nico Hischier, right, looks back just before Dallas Stars&#039; Mikko Rantanen, top left, scores on goaltender Jacob Markstrom during the third period of an NHL hockey game in ...
Die Devils verlieren gegen Dallas klar.Bild: keystone

Schwarzer Abend für die NHL-Schweizer – keine Siege, keine Punkte

04.12.2025, 07:0904.12.2025, 07:09

New Jersey – Dallas 0:3

Nico Hischier, 1 Check, 18:13 TOI
Timo Meier, 1 Schuss, 1 Block, 19:09 TOI
Jonas Siegenthaler, 4 Schüsse, 1 Block, 19:49 TOI​

Die New Jersey Devils erleben beim Heimspiel gegen die Dallas Stars einen Abend zum Vergessen. Die Partie blieb bei der 0:3-Niederlage lange torlos, ehe Miro Heiskanen kurz nach Spielhälfte das Skore eröffnete. Jason Robertson und Mikko Rantanen erzielten die weiteren Tore.

Die Schweizer im Kader der Devils zogen dabei einen schwarzen Abend ein. Nico Hischier und Jonas Siegenthaler standen bei zwei Gegentoren auf dem Eis, Timo Meier gar bei allen drei.

Video: YouTube/NHL

Montreal – Winnipeg 3:2nP

Nino Niederreiter, 1 Schuss, 3 Checks, 15:58 TOI

Auch Nino Niederreiter geht als Verlierer vom Eis – allerdings mit einem Punkt in der Tasche. Die Winnipeg Jets verloren auswärts bei den Montreal Canadiens erst im Penaltyschiessen. Dank Mark Scheifele und Kyle Connor führten die Jets zwei Mal, doch Montreal hatte jedes Mal eine Antwort parat. Im Penaltyschiessen erzielte Cole Caufield das entscheidende Tor. Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

San Jose – Washington 1:7

Philipp Kurashev, 3 Schüsse, 19:14 TOI

Einen Abend zum Vergessen erleben auch die San Jose Sharks und Philipp Kurashev. Sie verlieren zuhause gegen die Washington Capitals gleich mit 1:7. Überragende Figur war dabei der 20-jährige Stürmer Ryan Leonard, der zwei Tor schoss und zwei weitere Treffer vorbereitete. (abu)

Aliaksei Protas forces a turnover on the penalty kill, gets a breakaway, then drop passes between the trailing defender’s legs to Brandon Duhaime who backhands the Capitals’ fourth goal of the first period and ends Askarov’s night.
byu/brady_t12 inhockey
Hätte auch schiefgehen können: Protas mit dem Rückpass alleine vor dem Tor.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Wer macht diese Logos?!» – so schlecht kennen wir die NHL
Video: watson
