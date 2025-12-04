Die Devils verlieren gegen Dallas klar. Bild: keystone

Schwarzer Abend für die NHL-Schweizer – keine Siege, keine Punkte

New Jersey – Dallas 0:3

Nico Hischier, 1 Check, 18:13 TOI

Timo Meier, 1 Schuss, 1 Block, 19:09 TOI

Jonas Siegenthaler, 4 Schüsse, 1 Block, 19:49 TOI​

Die New Jersey Devils erleben beim Heimspiel gegen die Dallas Stars einen Abend zum Vergessen. Die Partie blieb bei der 0:3-Niederlage lange torlos, ehe Miro Heiskanen kurz nach Spielhälfte das Skore eröffnete. Jason Robertson und Mikko Rantanen erzielten die weiteren Tore.

Die Schweizer im Kader der Devils zogen dabei einen schwarzen Abend ein. Nico Hischier und Jonas Siegenthaler standen bei zwei Gegentoren auf dem Eis, Timo Meier gar bei allen drei.

Montreal – Winnipeg 3:2nP

Nino Niederreiter, 1 Schuss, 3 Checks, 15:58 TOI

Auch Nino Niederreiter geht als Verlierer vom Eis – allerdings mit einem Punkt in der Tasche. Die Winnipeg Jets verloren auswärts bei den Montreal Canadiens erst im Penaltyschiessen. Dank Mark Scheifele und Kyle Connor führten die Jets zwei Mal, doch Montreal hatte jedes Mal eine Antwort parat. Im Penaltyschiessen erzielte Cole Caufield das entscheidende Tor. Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

San Jose – Washington 1:7

Philipp Kurashev, 3 Schüsse, 19:14 TOI

Einen Abend zum Vergessen erleben auch die San Jose Sharks und Philipp Kurashev. Sie verlieren zuhause gegen die Washington Capitals gleich mit 1:7. Überragende Figur war dabei der 20-jährige Stürmer Ryan Leonard, der zwei Tor schoss und zwei weitere Treffer vorbereitete. (abu)

