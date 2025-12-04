Ambri klettert dank Sieg gegen Servette über den Strich

bedeckt
Ambri klettert dank Sieg gegen Servette über den Play-In-Strich

PostFinance Top Scorer Michael Joly (HCAP) celebrate his goal, during the regular season National League game between HC Ambri Piotta and Geneve Servette HC at the ice stadium Gottardo Arena, Switzerl ...
Topskorer Michael Joly lässt sich feiern.Bild: keystone

In der National League bleibt der Kampf um die Play-In-Plätze spannend. Ambri-Piotta hat sich im einzigen Donnerstags-Spiel an Biel und den SCL Tigers vorbeigeschoben, weil es Servette zuhause mit 5:2 schlug.
04.12.2025, 22:0804.12.2025, 22:15

Wirtschaftlich mag es sich für Genf-Servette gelohnt haben, die weiten Auswärtsreisen nach Davos (am Mittwoch) und Ambri (am Donnerstag) zu koppeln. Sportlich hingegen resultierten für die Genfer zwei klare Niederlagen. Auf das 2:6 im Bündnerland folgte 24 Stunden später ein 2:5 im Tessin.

Ambri führte schon nach sechs Minuten 2:0 und nach dem ersten Drittel 3:0. Michael Joly (2.), Jesse Virtanen (6.) und Miles Müller (17.) erzielten die drei Tore. Die Leventiner legten los wie die Feuerwehr und profitierten davon, dass der Gegner vom Vorabend und von den langen Reisen geschafft wirkte. Als Servette im letzten Abschnitt innerhalb von 42 Sekunden auf 2:3 verkürzte, reagierte Ambri bloss 40 Sekunden später mit dem 4:2 durch Chris Tierney.

Der HC Ambri-Piotta gewann zum vierten Mal in dieser Saison zwei Partien hintereinander. Drei Siege in Serie gelangen noch nie. Am Sonntag reisen die Leventiner für die nächste Partie nach Kloten, zum Tabellen-Vorletzten.

Ambri-Piotta – Servette 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)
5924 Zuschauer. - SR Hungerbühler/Dipietro, Bürgy/Urfer.
Tore: 2. Joly (Zaccheo Dotti) 1:0. 7. Virtanen (Tierney) 2:0. 18. Müller (Manix Landry, Heed) 3:0. 41. (40:26) Puljujärvi (Saarijärvi) 3:1. 42. (41:08) Miranda 3:2. 42. (41:48) Tierney (Zwerger, DiDomenico) 4:2. 58. Manix Landry (Zwerger, Heed) 5:2 (ins leere Tor).
Strafen: je 2mal 2 Minuten.
PostFinance-Topskorer: Joly; Granlund.
Ambri-Piotta: Philip Wüthrich; Virtanen, Zgraggen; Heed, Zaccheo Dotti; Dario Wüthrich, Bachmann; Isacco Dotti; Joly, Manix Landry, Müller; DiDomenico, Tierney, Zwerger; Pestoni, De Luca, Formenton; Grassi, Lukas Landry, Bürgler; Kostner.
Servette: Charlin; Saarijärvi, Berni; Rutta, Chanton; Karrer, Le Coultre; Sutter; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Praplan, Jooris, Vesey; Miranda, Pouliot, Ignatavicius; Schneller, Verboon, Rod.
Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Cajkovsky (überzähliger Ausländer), Servette ohne Hischier, Richard (beide verletzt), Bozon (gesperrt) und Akeson (überzähliger Ausländer). Servette von 56:14 bis 57:09 ohne Torhüter. (ram/sda)

Mehr Eishockey:
