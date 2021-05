Sport

NHL

NHL: Josi wird zum Matchwinner – auch Fiala und Meier mit Toren



Bild: IMAGO / Icon SMI

Josi wird in der Verlängerung zum Matchwinner – auch Fiala und Meier treffen

Columbus – Nashville 3:4 n.V.

Roman Josi, 2 Tore, 5 Schüsse, 24:58 TOI

Dean Kukan, 1 Schuss, 15:24 TOI



Roman Josi und die Nashville Predators sind weiter auf Playoffkurs. Mit dem Sieg in Columbus festigen sie den vierten Platz in der Central Division. Dabei mussten die Gäste trotz 3:0-Führung nach 40 Minuten noch zittern. Roman Josi hatte eines der drei Tore im zweiten Drittel erzielt.

Durch einen Hattrick von Emil Bemström im Schlussabschnitt ging das Spiel aber noch in die Verlängerung. Dort wurde Josi dann zum Matchwinner. Mit seinem zweiten Tor des Abends entschied er das Spiel und sicherte die zwei Punkte für sein Team.

Minnesota – Las Vegas 6:5

Kevin Fiala, 1 Tor, 1 Assist, 3 Schüsse, 16:53 TOI

Die Minnesota Wild sind zurück auf der Erfolgswelle. Nach sieben Siegen in Folge musste man sich letzte Woche zweimal gegen St. Louis geschlagen geben. Nun konnte gegen Las Vegas aber der zweite Sieg in Folge gefeiert werden. Daran hatte auch Kevin Fiala seinen Anteil.

Dabei sah es nach zwei Dritteln nicht gut aus für Minnesota. Die Golden Knights lagen mit 5:3 in Führung, doch dank dreier Tore im letzten Abschnitt setzten sich die Wild noch in der regulären Spielzeit durch. Kevin Fiala erzielte den Anschlusstreffer und gab den Assist zum Ausgleich. Die letzten beiden Tore brachen den Gästen 92 und 66 Sekunden vor Schluss das Genick.

San José – Colorado 4:5 n.V.

Timo Meier, 1 Tor, 3 Schüsse, 2 Checks, 16:32 TOI

Eine Enttäuschung musste Timo Meier mit den San José Sharks hinnehmen. Zwar konnten sie sich noch einen Punkt sichern, doch war nach Meiers 4:2 im dritten Drittel definitiv mehr drin. Colorado gelang der Ausgleich rund dreieinhalb Minuten vor Schluss und bereits nach 41 Sekunden der Verlängerung war das Spiel vorbei.

Für San José war es die achte Niederlage in den letzten zehn Spielen und die Playoffs sind in weite Ferne gerückt. Colorado war dreimal in Folge zu stark. Immerhin konnte Timo Meier seine Torflaute aus den letzten fünf Spielen beenden.

Carolina – Chicago 5:2

Nino Niederreiter, 4 Schüsse, 3 Checks, 14:20 TOI

Pius Suter, 1 Check, 16:08 TOI

Philipp Kurashev, 1 Schuss, 2 Checks, 13:09 TOI​

Mit ihrem Sieg gegen Chicago bleiben Nino Niederreiter und die Carolina Hurricanes an der Spitze der Central Division. Für die Blackhawks hat sich der Traum der Playoffs wohl ausgeträumt. Trotz der sieben Tore kam keiner der Schweizer zu einem Skorerpunkt. Philipp Kurashev erzielte zwar ein Tor, doch wurde dies nach dem Videobeweis aberkannt.

New Jersey – Boston 0:3

Nico Hischier, 2 Schüsse, 17:13 TOI

Die New Jersey Devils konnten nun drei Siege in Folge feiern, doch gegen die Boston Bruins gelang nicht einmal ein Treffer. Der Dritte der East Division war zu stark für New Jersey und auch Nico Hischier konnte die defensiv starken Bruins nicht überwinden.

Schweizer Skorerliste: bild: screenshot nhl.com

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL 1 / 15 So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL quelle: ap/fr170793 ap / mark zaleski NHL-Einsätze von Schweizer Eishockeyspielern Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter