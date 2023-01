Das war nix für Meier und die Sharks. Bild: keystone

Bittere Niederlage für Meiers Sharks

San Jose Sharks – Carolina Hurricanes 4:5

Timo Meier ohne Punkte

Timo Meier und die San Jose Sharks müssen in der NHL eine bittere Niederlage hinnehmen. Sein Team verspielt in den Schlussminuten gegen die Carolina Hurricanes leichtfertig eine Zwei-Tore-Führung.

Als Mario Ferraro 112 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit für das Gästeteam zum 4:2 ins leere Tor traf, schien der erste Sieg nach zuletzt drei Niederlagen für die San Jose Sharks gesichert. Doch nur 15 Sekunden später verkürzte Sebastian Aho für Carolina auf 3:4, und 12 Sekunden vor der Sirene gelang Marin Necas für das Heimteam sogar noch der Ausgleich. Der Tscheche war es schliesslich auch, der den Hurricanes mit seinem zweiten Treffer des Abends nach 55 Sekunden der Verlängerung zum Sieg verhalf.

Wie Timo Meier blieben auch die restlichen fünf in der Nacht auf Samstag im Einsatz gestandenen Schweizer ohne Skorerpunkt. Kevin Fiala gewann beim 4:3 in Florida mit den Los Angeles Kings zum dritten Mal in Folge. Nico Hischier und Jonas Siegenthaler kehrten mit den New Jersey Devils beim 3:2 nach Verlängerung in Dallas nach zuletzt zwei Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zurück.

Niederlagen setzte es für Pius Suter mit den Detroit Red Wings (0:2 bei den New York Islanders) und Tim Berni mit den Columbus Blue Jackets (2:5 in Vancouver) ab. (aeg/sda)