Nico Hischier, AKA Captain Moustache, schiesst die Devils zum Sieg. Bild: keystone

Hischier schiesst die Devils mit 2 Toren zum Sieg – Meier gibt 3 Assists

Washington – New Jersey 3:4nV

Nico Hischier, 2 Tore, 4 Schüsse, 16:29 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Assist, 6 Blocks, 25:24 TOI​

Erstmals seit Januar 2020 feiern die New Jersey Devils wieder einen Sieg gegen Division-Rivale Washington. Überragende Figur beim Sieg New Jerseys: Captain Nico Hischier. Der Walliser Stürmer trifft im zweiten Drittel zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung und entscheidet die Partie in der Verlängerung. Dabei gewinnt Hischier auch die Mehrheit seiner Anspiele und hat die Linie um Superstar Alexander Ovechkin mühelos im Griff.

Hischier entscheidet die Partie in der Verlängerung. Video: streamable

Auch Jonas Siegenthaler zeigt eine starke Partie. Der Zürcher Abwehrspieler steht nach einer frühen Verletzung von Starverteidiger Dougie Hamilton mehr als 25 Minuten auf dem Eis. Er lässt dabei kaum gute Chancen zu und sammelt bei Hischiers erstem Treffer einen Assist.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Pittsburgh – San Jose 8:5

Timo Meier, 3 Assists, 8 Checks, 18:45 TOI

In den ersten Partien vom Sonntagabend äufnet Timo Meier das Skorer-Konto. Der Appenzeller in Diensten der San Jose Sharks gibt bei der 5:8-Niederlage gegen die Pittsburgh Pinguins dreimal den Assist. Meier steht nach 28 Partien bereits bei 34 Punkten (13 Tore/21 Assists) und baute in der Wertung des Schweizer Spieler den Vorsprung gegenüber Josi aus (31 Partien/30 Skorer-Punkte).

Dritter Assist des Spiels: Timo Meier findet Logan Couture. Video: streamable

Die Sharks verschlafen in Pittsburgh den Start fast schon auf grossartige Art und Weise und kassieren in den ersten sechs Minuten vier Tore. Zwischenzeitlich kommen sie bis auf 5:6 heran und träumen vom Comeback, ehe sie dieses doch wieder aus der Hand geben.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Detroit – Boston 1:5

Pius Suter, 3 Schüsse, 2 Checks, 18:02 TOI

Pius Suter erlebt einen Abend zum Vergessen. Bei der 1:5-Niederlage Detroits zuhause gegen Boston ist der Zürcher zwar noch einer der torgefährlicheren Stürmer. Doch meistens ist er mit seinen Kollegen in der eigenen Zone beschäftigt. Suter steht bei zwei Gegentoren auf dem Eis.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Chicago – Calgary 1:5

Philipp Kurashev, 1 Strafe, 16:10 TOI

Auch für Philipp Kurashev und die Chicago Blackhawks gibt es keine Punkte. Der Berner Stürmer verliert zuhause gegen die Calgary Flames mit 5:1. Dabei registriert Kurashev keinen einzigen Torschuss. (abu/sda)

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Schweizer Skorerliste: Bild: screenshot nhl.com