Mit schmerzverzerrtem Gesicht wird Lian Bichsel vom Eis geholfen. Bild: keystone

Bichsel fällt bis zu zwei Monate aus – Josi punktet bei seltenem Sieg

Während Lian Bichsel verletzt pausieren muss und den Dallas Stars fehlt, feiert Roman Josi mit den Nashville Predators einen souveränen Sieg. Andere Schweizer sind weniger erfolgreich.

Mehr «Sport»

Nashville Predators – Calgary Flames 5:1

Roman Josi (Predators):

Einen seltenen Sieg feierte Roman Josi mit den Nashville Predators. Gegen die Calgary Flames feierten sie einen souveränen 5:1-Sieg. Der Berner war beim dritten Goal, das im zweiten Drittel fiel, einer der Assistgeber.

Hockey haut dich um! Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.



Das ist der Link zum aktuellen Programm.

Die anderen Schweizer

Weniger erfolgreich endete die Partie für Janis Moser und Tampa Bay Lightning. Gegen die New York Islanders resultierte eine knappe 1:2-Niederlage. Auch Kevin Fiala und die Los Angeles Kings verloren. Den Washington Capitals mussten sie sich 1:3 geschlagen geben.

Gar nicht zum Einsatz kam derweil Akira Schmid. In der Partie seiner Vegas Golden Knights gegen die Chicago Blackhawks musste der Goalie Carter Hart den Vortritt lassen. Die Golden Knights setzten sich im Penaltyschiessen schliesslich mit 4:3 durch.

Bichsel fällt länger aus

Nachdem Lian Bichsel am Sonntagabend Ortszeit verletzt ausgewechselt wurde, stand er am Dienstag in der Partie gegen die New York Rangers nicht im Kader. «Bichsel wird ausfallen und wahrscheinlich operiert werden», bestätigte der Trainer der Stars, Glen Gulutzan, auf der offiziellen NHL-Website vor der Partie. «Wir gehen von sicher sechs bis acht Wochen aus», so Gulutzan weiter.

Bichsel hatte sich, nachdem er im Spiel gegen die Ottawa Senators in die Bande geprallt war, sofort seinen linken Unterschenkel gehalten und musste für den Gang in die Kabine gestützt werden. Die Partie gegen die Rangers ging schliesslich mit 2:3 in der Verlängerung verloren. (ram/sda)