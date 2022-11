Nico Hischier überzeugt auch gegen die Oilers. Bild: keystone

Hischier ermöglicht verrücktes Devils-Comeback – Josi und Meier treffen

Edmonton – New Jersey 3:4

Nico Hischier 1 Assist, 3 Schüsse, 20:18 TOI

Jonas Siegenthaler, 3 Schüsse, 1 Check, 21:47 TOI​

Die New Jersey Devils bleiben heiss und feiern ihren fünften Sieg in Serie, den achten der Saison. Gegen die Edmonton Oilers gewinnt das Team von Nico Hischier und Jonas Siegenthaler nach 1:3-Rückstand mit 4:3. Die Wende gelingt im dritten Drittel. Miles Wood bringt sein Team kurz nach der 2. Pause wieder heran. Ryan Graves gleicht rund drei Minuten vor dem Ende aus und nur sieben Sekunden später trifft Jesper Bratt zum Sieg.

Möglich wird das 4:3 nur, weil Hischier zuvor das Bully in der Mitte gewinnt. Der Walliser kann sich so einen Assist gutschreiben lassen und belohnt sich für ein starkes Spiel. Eine gute Partie zeigt auch Siegenthaler, der die starke Edmonton-Offensive um Connor McDavid und Leon Draisaitl mehrheitlich im Griff hat und ihnen nur in Unterzahl ein Gegentor zugestehen muss.

Calgary – Nashville 1:4

Nino Niederreiter, 3 Schüsse, 4 Checks, 15:00 TOI

Roman Josi, 1 Tor, 2 Schüsse, 21:17 TOI



Auch Roman Josi und Nino Niederreiter feiern ein erfolgreiches Gastspiel in Kanada. Die Nashville Predators siegen auswärts bei den Calgary Flames mit 4:1.

Dabei trifft Josi in überzahl zum zwischenzeitlichen 3:0. Niederreiter zeigt sein gewohntes Körperspiel, bleibt aber ohne Skorerpunkt.

San Jose – Florida 3:4nP

Timo Meier, 1 Tor, 5 Schüsse, 4 Checks, 21:40 TOI

Timo Meier nimmt langsam Fahrt auf. Der Appenzeller erzielt gegen die Florida Panthers sein viertes Saisontor. Er trifft in Überzahl mit einem wuchtigen Direktschuss. Am Ende verlieren die San Jose Sharks ein verrücktes Spiel gegen die Florida Panthers im Penaltyschiessen.

Chicago – Los Angeles 2:1nV

Kevin Fiala (LAK), 2 Schüsse, 1 Block, 18:40 TOI

Philipp Kurashev (CHI), 2 Schüsse, 16:55 TOI



Im Schweizer Duell zwischen Philipp Kurashevs Chicago Blackhawks und Kevin Fialas Los Angeles Kings, geht Kurashev als Sieger vom Eis. Jonathan Toews schiesst Chicago in der Verlängerung zum zweiten Punkt. Beide Schweizer bleiben mit verhältnismässig kleinem Einfluss aufs Spiel.

Detroit – Washington 3:1

Pius Suter, 11:01 TOI

Die Detroit Red Wings gewinnen zuhause mit 3:1 gegen die Washington Capitals. Pius Suter bleibt dabei unauffällig und kommt etwas mehr als zwei seiner elf Minuten Eiszeit in Unterzahl zum Einsatz.

Arizona – Dallas 2:7

Janis Moser, 1 Schuss, 4 Blocks, 20:36 TOI

Schwarzer Abend für Janis Moser und die Arizona Coyotes. Zuhause gegen die Dallas Stars setzt es eine 2:7-Klatsche ab. Moser blockt dabei zwar vier gegnerische Schüsse, steht aber dennoch bei drei Gegentoren auf dem Eis.

