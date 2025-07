Das englische Nationalteam wird gefeiert. Bild: keystone

Grosse Parade in London – so euphorisch wurden Englands Europameisterinnen gefeiert

Nach dem Sieg im EM-Final gegen Spanien wurde das englische Nationalteam in der Heimat gebührend gefeiert. Dabei sorgte Nationaltrainerin Sarina Wiegman für eine musikalische Einlage.

Mehr «Sport»

Die Party bei den Engländerinnen geht nach dem Europameistertitel auch in der Heimat weiter. Am Dienstag gab es eine gut besuchte Parade für die Lionesses. In einem offenen Bus fuhren die Europameisterinnen durch London und vor dem Buckingham Palace wurde noch eine feierliche Zeremonie abgehalten.

Das Nationalteam kehrte bereits am Montag nach England zurück und wurde von einigen Fans am Flughafen empfangen. Daraufhin wurde das Team der Trainerin Sarina Wiegman von der britischen Regierung an der Downing Street geehrt. Da Premierminister Keir Starmer aufgrund eines Treffens mit US-Präsident Donald Trump nicht vor Ort war, wurde das Team von der stellvertretenden Premierministerin Angela Rayner und Sportministerin Stephanie Peacock empfangen.

Die besten Bilder und Videos von der Parade

Die Fans warteten auf ihre Heldinnen:

Bild: keystone

So war die Stimmung bei den Spielerinnen auf dem Weg zur Parade:

Die Strasse füllte sich über mehrere Reihen:

Bild: keystone

Bereits als der Teambus ankam, war die Freude gross:

Während der Parade musste auch Chloe Kelly die Eindrücke festhalten:

Sicherlich hast du das Lied «Freed from Desire» noch nie in dieser Version gehört:

Als das Team vor dem Buckingham-Palast ankam, bedankte sich Leah Williamson bei den Fans für die Unterstützung:

Nationaltrainerin Wiegman sang zusammen mit Musiker Burna Boy:

Kelly, die den entscheidenden Elfmeter im Final verwandelte, stellte eine ganz wichtige Frage:

Lucy Bronze waren die langen Nächte anzusehen:

Die Welle mit den Fans gehört natürlich auch dazu:

65'000 Menschen waren in London auf den Strassen:

(riz)