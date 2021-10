Bild: keystone

Josi führt Nashville zum Sieg gegen San Jose – aber auch Meier skort munter weiter

Nashville – San Jose 3:1

Roman Josi, 2 Assists, 5 Schüsse, 23:25 TOI

Timo Meier, 1 Tor, 4 Schüsse, 18:11 TOI

Roman Josi führt die Nashville Predators mit zwei wichtigen Assists zum Sieg gegen die San Jose Sharks. Der Berner lanciert nach etwas mehr als einer Minute Matt Duchene herrlich, der Kanadier schliesst ab zum 1:0. In der Mitte des zweiten Drittels findet Josi Filip Forsberg, der zum 2:0 einschiesst. Josi hat in den letzten drei Spielen damit zwei Tore und fünf Assists angesammelt.

Josi findet Forsberg – 2:0 Nashville. Video: streamable

Die Reaktion der Sharks kommt indes zu spät. Rund acht Minuten vor dem Ende beweist Timo Meier grossartige Hand-Augen-Koordination, fischt mit dem Stock einen Puck aus der Luft und verkürzt zum 1:2. Es ist bereits das vierte Saisontor im sechsten Spiel für den Appenzeller.

Timo Meier verkürzt für die Sharks. Video: streamable

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

New Jersey – Calgary 3:5

Nico Hischier, 2 Schüsse, 2 Blocks, 22:35 TOI

Jonas Siegenthaler, 3 Checks, 4 Puckverluste, 14:50 TOI



Ein katastrophales Startdrittel mit vier Gegnetoren in den ersten 13 Minuten kostet den New Jersey Devils zuhause gegen Calgary die Chance auf einen Sieg. Im zweiten und drittel Abschnitt versuchen Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Co. zwar noch zu reagieren, doch es ist zu spät. Mehr als ein 3:5 liegt nicht mehr drin.

Die Highlights des Spiels Video: YouTube/SPORTSNET

Vancouver – Minnesota 2:3

Kevin Fiala, 3 Schüsse, 16:51 TOI

Die Minnesota Wild bleiben auswärts weiterhin perfekt und gewinnen ihr drittes Auswärtsspiel gegen die Vancouver Canucks mit 3:2. Den Siegtreffer erzielt Verteidiger Matt Dumba. Kevin Fiala ist einmal mehr der auffälligste Minnesota-Spieler auf dem Eis, kann seine gute Leistung aber nicht mit einem Skorerpunkt krönen.

Schweizer Skorerliste: Bild: screenshot nhl.com