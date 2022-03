Timo Meier schiesst mit Triplette die Ducks ab +++ Kevin Fiala mit zwei Assists

Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.

Zum Schweizer Spitzentrio zählt noch Kevin Fiala. Der St. Galler steht nach 2 Assist für die Minnesota Wild (3:2-Sieg n.V. gegen Columbus Blue Jackets) bei 58 Skorerpunkten (21 Treffer/37 Assists). In der Nacht auf Sonntag erzielte Nino Niederreiter seinen 20. Saisontreffer. Je einen Assist liessen sich Pius Suter, Dean Kukan und Nico Hischier verbuchen. (bal/sda)

Stürmer Meier ist mit seinen insgesamt 65 Skorerpunkten jedoch unter den Schweizern bloss die Nummer 2. Der Verteidiger Roman Josi (63 Partien) weist 61 Assists und 18 Tore aus. Der Vorsprung des Berner in der Skorer-Wertung beträgt somit 14 Zähler (79 Punkte).

Der Appenzeller steuerte zum 4:1-Heimsieg der San Jose Sharks über die Anaheim Ducks drei Treffer bei. Dabei überzeugte Meier durch Effizienz, denn der Mann des Spiels benötigte bloss fünf Abschlussversuche. Bei seinem 60. Einsatz in dieser Saison erzielte Meier bereits den 30. Treffer.

Die Schweizer NHL-Söldner äufnen in der Nacht auf Sonntag tüchtig ihre Skorer-Konti. Allen voran Timo Meier mit einer Tor-Triplette.

Welche Noten gibst du den Schweizer Spielern nach der Niederlage in England?

Das Wordle zum Sonntag – beweise dein Eishockey-Wissen im heutigen Quiz

Du bist Eishockey-Fan? Und einem kniffligen Quiz nicht abgeneigt? Dann bist du hier aber so etwas von goldrichtig!

Vom Start der Playoffs in der National League bis zum letzten Spiel der Finalserie erscheint an dieser Stelle jeden Tag ein neues Wordle. Gesucht werden Schweizer und ausländische Akteure, die in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga spielen oder gespielt haben, und deren Familienname aus fünf Buchstaben besteht.