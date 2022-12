Berni (rechts) versucht, einen Treffer von Guentzel zu verhindern. Bild: keystone

Berni debütiert in der NHL – Hischier und die Devils siegen und siegen

Pittsburgh Penguins – Columbus Blue Jackets 4:1

Tim Berni (Columbus): 1 Schuss, TOI 13:39 Min.

Mit Tim Berni hat in der Nacht auf Mittwoch ein weiterer Schweizer in der NHL debütiert. «Er zeigte ein wirklich gutes Spiel», lobte ihn Trainer Brad Larsen.

Berni, ein 22-Jähriger aus der Organisation der ZSC Lions, kam in der Verteidigung der Columbus Blue Jackets erstmals zum Handkuss, weil mit Jake Bean (Schulter), Nick Blankenburg (Knöchelbruch, Adam Boqvist (Fuss) und Zach Werenski (Arm) gleich vier Verteidiger verletzt fehlen.

Sein Debüt verlief ereignisreich. Berni spielte in Über- und Unterzahl, stand während fast 14 Minuten auf dem Eis, verschuldete einen Penalty, mit dem Teddy Blueger in der 35. Minute beim Stand von 3:1 an Goalie Elvis Merzlikins scheiterte. Ausserdem kassierte Berni in der 41. Minute eine Zweiminutenstrafe. Er stand indessen nie auf dem Eis, wenn Columbus ein Gegentor kassierte.

Tim Berni fand in Dübendorf zum Eishockey. Mit 15 wechselte er in die Organisation der ZSC Lions, für die er mit 17 debütierte und in der ersten Saison gleich Meister wurde. Berni bestritt mit der Schweiz vier Junioren-Weltmeisterschaften (1x U18 und 3x U20) und wechselte 2021 nach Nordamerika. Nach 87 AHL-Partien (mit Cleveland) debütierte er nun in der NHL.

New Jersey Devils – Chicago Blackhawks 3:0

Akira Schmid (New Jersey): Ersatz

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 1 Assist, TOI 22:19 Min.

Nico Hischier (New Jersey): 1 Tor, 5 Schüsse, TOI 17:19 Min.

Philipp Kuraschew (Chicago): kein Schuss, TOI 21:41 Min.

Derweil die Columbus Blue Jackets in der Metropolitan Division abgeschlagen den letzten Platz einnehmen, marschieren vorne die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Goalie Akira Schmid weiter davon. Sie besiegten Chicago im eigenen Stadion 3:0, wobei Hischier das 2:0 und Siegenthaler einen Assist beisteuerten.

New Jersey führt in der Tabelle schon mit neun Punkten Vorsprung auf Carolina Hurricanes, den ersten Verfolger. Aus den letzten 20 Partien holte New Jersey 37 von 40 möglichen Punkten (18 Siege, 1 Niederlage, 1 Niederlage nach Overtime). (ram/sda)