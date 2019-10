Sechste Pleite! Devils verspielen 4:1-Führung gegen Malgins Panthers – Hischier verletzt

Sport

Für die New Jersey Devils und Nico Hischier läuft es in der NHL nach wie vor überhaupt nicht gut. Der Walliser schied bei der 4:6-Niederlage gegen die Florida Panthers am Montag bereits im ersten Drittel nach etwas mehr als fünf Minuten Eiszeit wegen einer nicht näher bekannten Verletzung aus und wartet weiter auf sein erstes Saisontor. Die Devils verspielten eine 4:1-Führung und bleiben damit auch nach sechs Spielen weiterhin noch ohne Sieg.

Mirco Müller musste auf der Tribüne Platz nehmen. Denis Malgin kam bei den Panthers 13:19 Minuten zum Einsatz, blieb aber ohne Skorerpunkt.

Den ersten Sieg feierten die Minnesota Wild mit Kevin Fiala. Beim 2:0 gegen die Ottawa Senators spielte der Schweizer Stürmer rund 15 Minuten und schoss zweimal aufs Tor. Der erste Saisontreffer wollte ihm aber nicht gelingen.

In ihrem sechsten Spiel der Saison gehen die Edmonton Oilers erstmals als Verlierer vom Eis. Dies ausgerechnet mit einem 1:3 bei den zuvor sieglos gewesenen Chicago Blackhawks. Bei den Oilers, die zum zweiten Mal in Folge ohne Gaëtan Haas antraten, ging auch die persönliche Serie von Connor McDavid zu Ende. Der Center hatte in den ersten fünf Partien der Saison durchwegs gepunktet (vier Tore, acht Assists). Ihr einziges Tor in Chicago erzielte die Oilers erst nach knapp 58 Minuten zum 1:2. Das entscheidende 3:1 fiel nach 59:05 ins leere Tor.

Die Washington Capitals mit Verteidiger Jonas Siegenthaler verloren daheim gegen Colorado Avalanche 3:6. Siegenthaler verletzte sich im letzten Drittel und konnte nicht weiterspielen. Es bestand der Verdacht auf eine Hirnerschütterung. (pre/sda)

Die Schweizer NHL-Skorer: bild: nhl

