Fiala trifft bei Direktduell gegen Josi – Hischier und Meier führen Devils zum Sieg

Nashville – Los Angeles 0:3

Roman Josi (NSH), 4 Schüsse, 2 Blocks, 2 Checks, 25:05 TOI

Kevin Fiala (LAK), 1 Tor, 3 Schüsse, 16:13 TOI

Die Los Angeles Kings feiern einen überzeugenden Auswärtssieg über die Nashville Predators. Kevin Fiala geht auch im Direktduell mit Nati-Kollege Roman Josi als Sieger hervor. Der Ostschweizer Stürmer stellte mit dem Tor 2:0 direkt nach der zweiten Pause die Weichen auf Sieg für die LA Kings. Seit Fiala kürzlich wegen dem Verpassen eines Team-Meetings gesperrt wurde, hat er in drei Spielen zwei Tore und drei Assists beigesteuert und keine Strafe mehr genommen.

Nashville konnte dabei kaum Torgefahr erzeugen. Im gesamten Spiel schossen sie nur 16 Mal aufs Tor. Im letzten Drittel kam Nashville trotz 0:2-Rückstand nur auf mickrige drei Schüsse. Center Ryan O'Reilly sprach nach dem Spiel von «einem der schlechtesten Spiele meiner Karriere».

Nachdem sich die Nashville Predators nach einem schwachen Saisonstart zunächst gefangen haben schienen, haben sie nun wieder drei der letzten vier Spiele verloren.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Edmonton – New Jersey 0:3

Nico Hischier, 1 Assist, 1 Schuss, 19:47 TOI

Timo Meier, 1 Tor, 3 Schüsse, 18:59 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, 2 Blocks, 2 Checks, 21:53 TOI​

Die New Jersey Devils holen bei ihrem Auswärts-Trip in Westkanada den zweiten Sieg im dritten Spiel. Nach einem Sieg gegen Vancouver und einer Niederlage in Calgary gewinnen Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Co. in Edmonton mit 3:0.

Dabei spielten die Schweizer zentrale Rollen. Nico Hischier bereitete das 2:0 durch Jesper Bratt mit einem genauen Pass im Powerplay vor. Das Tor war ein Stich ins Oilers-Herz in einer Phase, als sie auch ohne den verletzten Connor McDavid drückend überlegen waren.

Rund zehn Minuten vor dem Ende traf Timo Meier auf Vorarbeit von Dawson Mercer mit einer herrlichen Körpertäuschung zum 3:0. In der Folge – und schon das ganze Spiel über – schaffte es die Verteidigung um Jonas Siegenthaler, Goalie Jake Allen die Arbeit zu erleichtern. Der 34-Jährige feierte bereits seinen zweiten Shutout in dieser Saison.