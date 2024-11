Alex Iafallo trifft auf Pass von Nino Niederreiter. Bild: keystone

Niederreiter gewinnt Torfestival gegen Moser, Ehlers mit Rekord – Kurashev punktet

Winnipeg – Tampa Bay 7:4

Nino Niederreiter (WPG), 1 Assist, 3 Schüsse, 14:59 TOI

Janis Moser (TBL), 1 Schuss, 1 Puckverlust, 18:57 TOI

Das Schweizer Duell zwischen Nino Niederreiter und Janis Moser wurde zu einem Torfestival – mit besserem Ausgang für Niederreiters Winnipeg Jets. Trotz zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand gewannen die Kanadier am Ende mit 7:4.

Niederreiter durfte sich beim Tor zum 4:3 einen Assist gutschreiben lassen und hatte in der dritten Jets-Linie einmal mehr einen guten Abend.

Das Gegenteil war bei Janis Moser der Fall. Erstmals kam der Bieler Verteidiger nicht an der Seite von Victor Hedman zum Einsatz – zum Unverständnis vieler Tampa-Fans. Und prompt zog Moser sein bislang schwächstes Saisonspiel ein. Der Schweizer stand bei drei Gegentoren auf dem Eis und liess viele gegnerische Chancen zu. Am Ende sorgten zwei Winnipeg-Treffer ins leere Tor für ein deutliches Ergebnis.

Geschichte schrieb indes der in der Schweiz aufgewachsene Däne Nikolaj Ehlers. Der Sohn von Visps Trainer Heinz Ehlers knackte den dänischen Skorer-Rekord in der NHL. Er übertrifft mit zwei Toren für Winnipeg Landsmann Frans Nielsen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Anaheim – Chicago 2:4

Philipp Kurashev, 1 Assist, 1 Strafe, 1 Block, 17:17 TOI

Im Einsatz stand ausserdem Philipp Kurashev mit den Chicago Blackhawks. Chicago siegte in Anaheim 4:2 und beendete die Serie von fünf Auswärtsspielen mit einer positiven Bilanz (3 Siege, 2 Niederlagen). Kurashev spielte während dieser Auswärtsreise stets im ersten Block an der Seite von Jungstar Connor Bedard und zeigte entsprechend eine aufsteigende Form. Gegen Anaheim hatte Kurashev beim vierten Tor seines Teams den Stock im Spiel und sammelte so seinen ersten Assist der Saison.