NHL: Hischiers Devils siegen auch ohne John Hynes nicht



Bild: AP

Hischier trifft bei Devils-Niederlage unter neuem Coach – Kukan feiert Tor-Premiere

Die Schweizer Söldner in der NHL erleben keinen erspriesslichen Abend. Luca Sbisa ist der Einzige, der sowohl punktet als auch in der Siegermannschaft steht.Beim 5:1-Heimsieg der Winnipeg Jets gegen die Dallas Stars ist der Zuger schon im ersten Drittel mit einem Assist am sogenannten Game-Winning-Goal (zum 1:0) beteiligt. Im zweiten Abschnitt zogen die Jets, die Vierten in der Western Conference, auf 3:0 davon.

Tore erzielten Nico Hischier und Dean Kukan. Wie schon jüngst beim 1:7 in Buffalo war Hischiers später Treffer für die darbenden New Jersey Devils jetzt auch beim 3:4 im Heimspiel gegen die Vegas Golden Knights nutzlos. Kukan bewerkstelligte für die Columbus Blue Jackets gegen die Arizona Coyotes den zeitweiligen Ausgleich zum 1:1. Columbus verlor jedoch 2:4.

Hynes bei den Devils entlassen Die New Jersey Devils haben sich nach der 1:7-Klatsche gegen die Buffalo Sabres von Cheftrainer John Hynes getrennt. An seiner Stelle übernahmen der bisherige Assistenzcoach Alain Nasreddine und Scout Peter Horachek ad interim. Die Devils mit den beiden Schweizern Nico Hischier und Mirco Müller befinden sich nach nur neun Siegen in 27 Spielen auf dem zweitletzten Platz der Eastern Conference. (abu)

Roman Josi konnte sein stolzes Konto von 24 Punkten - der Berner ist der vierterfolgrechste Verteidiger der Liga - nicht äufnen. Er verlor mit den Nashville Predators gegen Tampa Bay Lightning 2:3 nach Verlängerung. In Schweizer Duellen verloren Timo Meier gegen Jonas Siegenthaler und Denis Malgin gegen Kevin Fiala. Mit den Ergebnissen der Mannschaften ausgedrückt: San Jose Sharks – Washington Capitals 2:5, Florida Panthers – Minnesota Wild 2:4. (pre/sda)

Die Schweizer NHL-Skorer: bild: screenshot nhl

