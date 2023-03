Bild: keystone

Niederreiter trifft erstmals für Winnipeg – Traumtor von Kurashev

Mehr «Sport»

Winnipeg – San Jose 2:3nV

Nino Niederreiter, 1 Tor, 3 Schüsse, 19:08 TOI

Nino Niederreiter erzielt in der NHL sein erstes Tor für die Winnipeg Jets. Sein neues Team verliert gegen die San Jose Sharks jedoch 2:3 nach Verlängerung.

In der 27. Minute hatte sich Niederreiter, der als rechter Flügel in der ersten Linie spielte, mit dem Rücken zum Tor im gegnerischen Drittel postiert. Der Bündner wurde von Josh Morrissey angespielt und traf mit einem platzierten Handgelenkschuss aus der Drehung zum 1:1. Es war sein erstes Tor im vierten Match im Dress der Winnipeg Jets, nachdem er zuvor in 56 Partien mit den Nashville Predators 18 Mal getroffen hatte. Zugleich war es der 200. Treffer des 30-jährigen Churers in der NHL, die 15 Playoff-Goals ausgeschlossen.

Nachdem Winnipeg elf Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit noch den 2:2-Ausgleich hinnehmen musste, resultierte für die Kanadier in der Verlängerung die achte Niederlage aus den letzten zehn Spielen. Der Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz ist deshalb auf sechs Punkte geschrumpft.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Chicago – Ottawa 5:0

Philipp Kurashev, 1 Tor, 2 Schüsse, 18:34 TOI

Nach zuletzt vier Niederlagen verliess auch Philipp Kurashev mit den Chicago Blackhawks das Eis für einmal wieder als Sieger.

Der Berner Stürmer eröffnete beim 5:0-Heimsieg gegen die Ottawa Senators in der 17. Minute das Skore. Damit steht Kurashev nun bei neun Saisontoren.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Vancouver – Nashville 4:3nP

Roman Josi, 3 Schüsse, 1 Puckverlust, 29:02 TOI

Bei der 3:4-Niederlage nach Penaltyschiessen in Vancouver hatte Roman Josi für seine Verhältnisse und trotz fast 30 Minuten Eiszeit einen diskreten Auftritt. Der Captain schoss drei Mal aufs gegnerische Tor, blieb aber ohne Skorerpunkt. Nashville holte immerhin einen Punkt dank zwei späten Toren von Rookie Luke Evangelista.

Los Angeles – Washington 4:2

Kevin Fiala, 1 Assist, 1 Strafe, 3 Schüsse, 18:46 TOI

Die Los Angeles Kings setzten sich zuhause gegen die schwächelnden Washington Capitals mit 4:2 durch. Kevin Fiala sammelte dabei einen Assist beim zwischenzeitlichen 1:1 durch Vladislav Gavrikov. Dieser verwertete den Abpraller nach einem Schuss des Schweizers.