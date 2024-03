Die Devils verlieren ein hitziges Duell gegen ihre Erzrivalen. Bild: keystone

Devils verlieren Derby gegen Rangers – Siegenthaler erneut verletzt

New York Rangers – New Jersey 3:1

Nico Hischier, 1 Assist, 3 Schüsse, 20:23 TOI

Timo Meier, 4 Schüsse, 3 Checks, 19:39 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Schüsse, 11:24 TOI



Die New Jersey Devils dagegen verlieren die entscheidende Phase der Meisterschaft immer mehr aus den Augen. Die Equipe mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verlor gegen die New York Rangers auch die dritte Partie in der laufenden Saison.

Beim 1:3 im Nachbarduell im Madison Square Garden durften die Devils bis 73 Sekunden vor Schluss hoffen. Dann aber sorgte der Amerikaner Vincent Trocheck mit seinem Treffer ins verwaiste Gehäuse für klare Verhältnisse. Hischier war eine gute Minute zuvor einer der Vorbereiter des Anschlusstores durch den slowakischen Verteidiger Simon Nemec.

Das Spiel war geprägt von hitzigen Duellen. Jonas Siegenthaler kassierte im zweiten Drittel einen Check gegen den Kopf, ausgeführt von Rangers-Rookie Matt Rempe. Der Zürcher Verteidiger kehrte nicht mehr ins Spiel zurück.

Winnipeg – Washington 3:0

Nino Niederreiter, 2 Schüsse, 2 Checks, 13:20 TOI

Die Winnipeg Jets steuern in der NHL weiter Richtung Playoff-Teilnahme. Das Team mit Nino Niederreiter schlägt die Washington Capitals zuhause 3:0. Mit dem ungefährdeten Sieg zeigten die Jets eine starke Reaktion auf das 0:5 zwei Tage zuvor bei den Vancouver Canucks. Die Mannschaft mit Pius Suter ist derzeit die Nummer 1 im Westen.

Beim Toreschiessen gegen die Capitals behielten die Jets einen Rhythmus bei. Sie trafen Mitte der drei Drittel jeweils einmal. Niederreiter ging ohne weitere Skorerpunkte vom Eis. Winnipeg liegt in der Rangliste der Western Conference nach wie vor auf Platz 3.

Los Angeles – New York Islanders 3:0

Kevin Fiala, 1 Check, 20:48 TOI

Vier Ränge hinter den Jets sind die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala klassiert. Die Mannschaft aus Kalifornien konsolidierte ihre Platzierung mit einem 3:0 in der heimischen Arena gegen die formstarken New York Islanders, die zuvor sechs Siege aneinander gereiht hatten.