Zach hyman bejubelt seinen Treffer. Bild: keystone

Edmonton erzwingt Spiel 7 gegen Florida und träumt von einem Kapitel NHL-Geschichte

In der NHL wird der Stanley-Cup-Sieger im allerletzten Spiel der Saison gekürt. Die Edmonton Oilers gewinnen zum dritten Mal in Folge gegen die Florida Panthers und erzwingen damit eine Belle.

Sie hatten schon wie die Verlierer ausgesehen in dieser Serie, die Edmonton Oilers. Und spätestens nach der dritten Niederlage in Folge sprach nicht viel dafür, dass die Kanadier im Finalduell um den Stanley Cup eine Chance haben würden gegen die phasenweise entfesselten Florida Panthers, die mit der Chance auf den ersten Titel ihrer Geschichte vor Augen nicht aufzuhalten schienen.

Doch nun hat im Kampf um die begehrteste Eishockey-Trophäe der Welt das viel zitierte Momentum gedreht. In der Nacht auf Samstag gewannen die Oilers zu Hause 5:1, fuhren ihrerseits den dritten Sieg de suite ein und wahren damit die Möglichkeit auf ihren sechsten Titel, den ersten seit 1990.

In Spiel 6 sorgten Warren Foegele, Adam Henrique und Zach Hyman bis zur zweiten Pause für klare Verhältnisse zu Gunsten der Oilers. Sie profitierten allerdings auch davon, dass ein Treffer der Panthers zu Beginn des zweiten Drittels nach einer erfolgreichen Coaches’ Challenge aufgrund eines Offsides aberkannt wurde.

Der Anschlusstreffer der Panthers zählt nicht. Video: YouTube/SPORTSNET

Jede der vier Linien Edmontons steuerte einen Treffer bei, und die Kanadier konnten es sich gar erlauben, dass Connor McDavid ohne Skorerpunkt blieb. Der Captain hatte in den letzten beiden Partien je vier Punkte gesammelt und das Comeback seines Teams massgeblich geprägt. Beim letzten Treffer von Darnell Nurse ins leere Tor steuerte Stuart Skinner einen Assist bei, was ihn zum ersten Goalie macht, dem dies in einem Final gelingt, wenn sein Team ausscheiden könnte.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Überhaupt zeigten sich die Oilers mit dem Rücken zur Wand äusserst treffsicher. 18 Treffer gelangen dem Team von Coach Kris Knoblauch in den letzten drei Partien, nur die Toronto Maple Leafs waren in derselben Situation 1942 noch erfolgreicher mit 19 Toren. Genau dieses Toronto ist das bisher einzige Team in der NHL-Historie, dem es gelungen ist, nach 0:3-Rückstand im Final doch noch den Stanley Cup hochzustemmen, als es gegen Detroit das Comeback komplettierte.

Die Edmonton Oilers können nun das zweite Team werden, dem dies gelingt und das fünfte überhaupt, das eine Serie nach 0:3-Rückstand gewinnt. In der Nacht auf Dienstag kommt es in Sunrise, Florida, zum alles entscheidenden Spiel um den Titel. (sda)