Ist gemäss deutschem Gesetz zu jung für die späten Spiele: Lamine Yamal. Bild: keystone

Zur Schlafenszeit auf dem Platz – wieso Spanien wegen Lamine Yamal (16) eine Strafe droht

Als Minderjähriger darf der Jungstar Lamine Yamal nach 23 Uhr eigentlich nicht im Einsatz stehen. Nun verstiess der 16-Jährige erstmals gegen das deutsche Jugendschutzgesetz – sportliche Konsequenzen drohen zwar nicht, doch könnte es eine saftige Busse geben.

Es gibt ja das Klischee des kleinlichen Deutschen, der selbst beim geringsten Verstoss gegen ein noch so irrelevantes Gesetz die Polizei informiert. Falls es diese höchst pflichtbewussten Bürgerinnen und Bürger tatsächlich gibt, dürften sie nun genau aufhorchen. Denn an der Europameisterschaft in Deutschland wird gerade gegen das Gesetz im Gastgeberland verstossen, wie das ZDF berichtet. Der Übeltäter: Der spanische Verband mit seinem 16-jährigen Wunderkind Lamine Yamal.

Gemäss deutschem Jugendschutzgesetz dürfen Minderjährige nämlich nicht nach 20 Uhr arbeiten. Am Donnerstagabend spielte der Barcelona-Star mit Spanien gegen Italien, Anpfiff war erst um 21 Uhr. Zwar gibt es für Sportlerinnen und Sportler eine Ausnahmeregelung, nach welcher sie bis 23 Uhr im Einsatz stehen dürfen, doch diese Zeit hielt Yamal wohl auch nicht ein.

Noch ist Yamal ohne Tor, trotzdem zählt Spanien auch dank ihm zu den grossen Favoriten. Bild: www.imago-images.de

Das Spiel endete zwar vor 23 Uhr und Yamal wurde in der 71. Minute ausgewechselt, doch auch Interviews, Auslaufen und gar das Duschen nach dem Spiel gelten gemäss dem deutschen Fernsehsender als Verstösse gegen das Gesetz. Und spätestens in der K.o.-Runde, wenn Verlängerungen oder gar Penaltyschiessen möglich sind, könnte es dazu kommen, dass der Flügelspieler auch nach der erlaubten Zeit noch auf dem Platz steht. Dafür könnten dem spanischen Verband Konsequenzen drohen, wie Rechtsexperte Stephan Gräf von der Universität Konstanz dem ZDF erklärt.

Wichtig für die Furia Roja: Sportliche Konsequenzen drohen nicht. Yamal, der seit seinem Einsatz gegen Kroatien der jüngste Spieler der EM-Geschichte ist, darf also weiterhin eingesetzt werden. Jedoch ist möglich, dass der Verband eine Geldstrafe bezahlen muss. So könnten die Behörden gemäss Gräf Bussen von bis zu 30'000 Euro verhängen. Dies gilt während der EM jedoch als unwahrscheinlich.

Dennoch haben einige deutsche Fussball-Fans bereits gute Ideen, wie das Gesetz zum Einsatz kommen könnte. Spanien, das bereits als Gruppenerster feststeht, ist ein möglicher Viertelfinalgegner für den Gewinner der Gruppe A, in der neben der DFB-Elf auch die Schweiz ist. Für ein allfälliges Aufeinandertreffen Deutschlands und der Iberer malt sich ein Instagram-User bereits ein mögliches Szenario aus: «Spanien – Deutschland. Es geht ins Elfmeterschiessen, Yamal will antreten. Plötzlich kommt das Jugendamt und holt ihn vom Platz.»