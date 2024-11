Bei den Nashville Predators um Roman Josi läuft es derzeit nicht nach Wunsch. Bild: keystone

Roman Josis Nashville verliert erneut – weil sich Owetschkin einem Gretzky-Rekord nähert

Kein Schweizer Abend in der NHL: Für Roman Josi (mit Nashville) und Philipp Kurashev (mit Chicago) setzt es Niederlagen ab. Dafür beweist Alexander Owetschkin einen tollen Lauf.

Washington – Nashville 3:2

Roman Josi, 4 Schüsse, 3 Blocks, 1 Check, 25:14 TOI

Die Nashville Predators mit Captain Roman Josi tun sich in dieser Saison weiterhin schwer. Das nach Punkten schwächste Team der Liga kassierte beim 2:3 in Washington im 13. Spiel die neunte Niederlage.

Zwar gingen die Gäste im ersten Drittel in Führung und konnten im zweiten Abschnitt nochmals zum 2:2 ausgleichen, aber Superstar Alexander Owetschkin sicherte den Capitals mit seinem sechsten Tor im fünften aufeinanderfolgenden Spiel knapp zehn Minuten vor Schluss den Sieg. Dem 39-jährigen Stürmer fehlen nur noch 34 Treffer, um in der NHL-Bestenliste zu Rekordhalter Wayne Gretzky (894 Goals) aufzuschliessen.

Chicago – Detroit 1:4

Philipp Kurashev, 1 Schuss, 3 Blocks, 17:06 TOI

Die Chicago Blackhawks mit Philipp Kuraschew mussten sich den Detroit Red Wings 1:4 geschlagen geben. Für den sechsfachen Stanley-Cup-Sieger war es im fünften Heimspiel der Saison die vierte Niederlage. Kuraschew blieb wie Josi ohne Skorerpunkt.

Edmonton – Vegas 2:4

Derweil wartet Akira Schmid weiter auf seinen ersten NHL-Einsatz nach der Sommerpause. Der 24-jährige Emmentaler, der die Saison in der AHL bei den Henderson Silver Knights begann, nahm beim 4:2-Sieg der Vegas Golden Knights gegen die Edmonton Oilers beim siegreichen Heimteam erneut als Ersatzgoalie auf der Bank Platz. In der Nacht auf Samstag könnte Schmid im Auswärtsspiel in Seattle seine Chance bekommen. (nih/sda)