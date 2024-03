Philipp Kuraschew avancierte gegen Philly zum Mann des Spiels. Bild: keystone

Kuraschew führt Chicago zum Sieg, Josi kassiert Klatsche gegen Colorado

Fünf Schweizer standen in der Nacht in der NHL im Einsatz. Die beste Figur gab Philipp Kuraschew ab, der Chicago zum Sieg schoss. Kevin Fialas Assists blieben am Ende wirkungslos, genauso wie Roman Josi beim Auftritt der Predators in Colorado.

Flyers – Blackhawks 1:5

Die in der Tabelle abgeschlagenen Chicago Blackhawks feiern gegen die Philadelphia Flyers einen 5:1-Auswärtssieg. Philipp Kuraschew wird dabei zum Mann des Spiels.

Der 24-Jährige, der in Bern und Davos aufwuchs, brachte sein Team mit seinem 16. Saisontreffer 2:0 in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer bereitete Kuraschew das 3:1 durch Nick Foligno mustergültig vor, es war sein 33. Assistpunkt in dieser Saison.

Damit wurde der Schweizer mit dem «First Star» für den besten Spieler der Partie ausgezeichnet. Für Chicago, das zweitschlechteste Team der NHL, war es der dritte Sieg in den letzten vier Begegnungen.

Flames – Kings 4:2

Nichts zu holen gab es für Kevin Fiala und seine Los Angeles Kings im kanadischen Calgary. Auf persönlicher Ebene performte der St.Galler allerdings ordentlich: Er hatte bei beiden L.A.-Treffern seinen Stock im Spiel.

Avalance – Predators 7:4

Bitterer Abend für die Nashville Predators. Gegen Spitzenteam Colorado mussten die Preds gleich sieben Gegentreffer hinnehmen. Für einmal blieb auch Roman Josi wirkungslos, der sich in Topform befindende Schweizer konnte keine Skorerpunkte verzeichnen.

Jets – Senators 2:3

Eine bittere Heimpleite setzte es auch für die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter ab. Der Bündner feuerte zwar zweimal auf das Tor von Senators-Hüter Korpisalo, er konnte ihn allerdings nicht bezwingen. Am Ende blieb die Franchise aus der kanadischen Hauptstadt damit siegreich – obwohl die Jets aufgrund der Tabellenlage klar zu favorisieren gewesen waren. (con/sda)