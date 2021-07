Sport

Olympia 2020

Kariem Hussein verpasst Olympia wegen Doping-Sperre



Bild: keystone

Kariem Hussein verpasst Olympia wegen Doping-Sperre: «Ein folgenschwerer Irrtum»

Hürdenläufer Kariem Hussein darf an den Olympischen Spielen in Tokio nicht starten. Beim 32-jährigen Leichtathlet wurde im Rahmen einer Dopingkontrolle an der Leichtathletik Meisterschaften in Langenthal eine unerlaubte Substanz nachgewiesen. Die Disziplinarkammer von Swiss Olympic verhängte daraufhin eine neunmonatige Sperre gegen den Schweizer Sportler

Mein Traum von den Olympischen Spielen in Tokio ist geplatzt. Ich wurde für 9 Monate gesperrt. Eine Lutschtablette (Gly-Coramin) enthielt eine unerlaubte Substanz. Ich habe einen folgenschweren Irrtum begangen. Es tut mir leid. Aber wer mich kennt, weiss, ich mache weiter. pic.twitter.com/MoGdaM7QTB — Kariem Hussein (@kariem_hussein) July 23, 2021

Gemäss Hussein ist die positive A-Probe auf eine Lutschtablette (Gly-Coramin) zurückzuführen, welche die verbotenen Substanzen Nikethamid und denMethaboliten N-ethylnicotinamide enthält. Er sei fälschlicherweise von einer zugelassenen Substanz ausgegangen. «Ich habe einen folgenschweren Irrtum begangen. Es tut mir leid. Aber wer mich kennt, weiss, ich mache weiter», schreibt Hussein auf Twitter.

Swiss Olympic zeigte sich am Tag der Eröffnungsfeier in einer Medienmitteilung «erschüttert» über den Vorfall. Dass der Athlet seine Sperre akzeptiere und die Verantwortung für sein Vergehen übernehme, verdiene aus Sicht von Swiss Olympic aber Respekt. Nichtsdestotrotz sei das Vergehen und die daraus resultierende Sperre eine Warnung an alle Athletinnen und Athleten, dass sie nie sorgfältig genug sein können bei der Einnahme von Ergänzungsmitteln.

Die Disziplinarkammer für Dopingfälle von Swiss Olympic hat den Hürdenläufer Kariem Hussein wegen eines Verstosses gegen die Antidoping-Bestimmungen per 16. Juli 2021 für 9 Monate gesperrt. https://t.co/qIO1K2w2cF 📸@AthletixC pic.twitter.com/E50uAESp34 — Swiss Athletics (@SwissAthletics) July 23, 2021

Gleichzeitig sei aus diesem Fall ersichtlich, dass das Kontrollsystem in der Schweiz gut funktioniere. «Die Prävention ist und bleibt für Swiss Olympic, zusammen mit Antidoping Schweiz und den Mitgliedsverbänden, der wichtigste Ansatz, damit Fälle wie dieser in Zukunft nicht mehr vorkommen.» (pre/sda)

