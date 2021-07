Sport

Olympia 2020: Beachvolleyballer zeigt, weshalb man NIE aufgeben sollte



Italienischer Beachvolleyballer zeigt eindrücklich, weshalb man NIE aufgeben sollte

Der gestrige Olympia-Tag wird uns hauptsächlich dank der historischen Schwimm-Medaille durch Jérémy Desplanches in Erinnerung bleiben.

Spektakel gab es gestern jedoch auch abseits des Wassers und ohne Schweizer Beteiligung. Verantwortlich dafür war das italienische Beachbvolleyball-Duo Paolo Nicolai / Daniele Lupo. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen die Polen Piotr Kantor und Bartosz Losiak hatten die Italiener das Achtelfinal-Ticket bereits auf sicher – für die beiden überhaupt kein Grund, auch nur ein wenig nachzulassen.

Beim Satzball im ersten Satz geraten Nicolai/Lupo in arge Rücklage, doch dann packt Paulo Nicolai eine unfassbare Rettungsaktion weit in der gegnerischen Seite des Feldes aus, um den Ball im Spiel zu halten. Wenige Sekunden später schliesst Nicolai den Punkt selbst mit einem Block am Netz ab.

Die Italiener verlieren in der Folge zwar den zweiten Satz, gewinnen die Partie dann allerdings im dritten Durchgang doch noch. Und einmal mehr lautet die Moral von der Geschicht', aufgeben sollst du nicht.

