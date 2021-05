Grosse Mehrheit der Olympia-Teilnehmer in Tokio wird geimpft sein

Mobbing, Vetternwirtschaft und psychische Gewalt – Machtkampf erschüttert den Fechtsport

Am Samstag wählen die 52 Schweizer Fechtclubs einen neuen Verbandspräsidenten und sechs Vorstandsmitglieder. Die Gräben sind tief, die Gangart rau. Vorwürfe von Vetternwirtschaft und Mobbing stehen im Raum. Sie kommen von den Athleten. Sie äussern sich hier anonym, aus Angst vor Repressalien.

In feinen Adelshäusern ging es im Duell mit Degen und Säbel um Leben oder Tod. Der Begriff «die Klingen kreuzen» zielt mitten in die DNA der Traditionssportart mit akademischem Hintergrund. Wer sich die martialische Geschichte des Fechtens vor Augen führt, dürfte über die aktuelle Auseinandersetzung rund um die Vorstandswahlen im Schweizer Fechtverband nicht überrascht sein. Wer die üblichen Gepflogenheiten in der beschaulichen Schweizer Sportlandschaft als Massstab nimmt, hingegen schon.

Seit …