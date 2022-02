OIympia-Kombination der Frauen 1. Michelle Gisin (SUI) 2:25.67

2. Wendy Holdener (SUI) +1.05

3. Federica Brignone (ITA) +1.85

Out: Mikaela Shiffrin (USA), Priska Nufer (SUI)

Kombi-Olympiasiegerin Michelle Gisin muss die enttäuschte Wendy Holdener im Ziel trösten. Bild: keystone

Gold und Silber! Gisin und Holdener räumen in der Kombi ab – wieder Drama um Shiffrin

Schweizer Doppelsieg in der Kombination: Michelle Gisin fährt im Slalom wie 2018 in Südkorea traumhaft sicher zu Gold, Wendy Holdener gewinnt die Silbermedaille. Die 28-jährige Obwaldnerin Gisin, schon vor vier Jahren in Pyeongchang in dieser Disziplin Olympiasiegerin geworden, nahm ihrer gleichaltrigen Teamkollegin Wendy Holdener zwischen den Stangen mehr als eine Sekunde ab.

Der Gold-Lauf von Gisin in der Kombination. Video: SRF

Die Schwyzerin, vor vier Jahren hinter Gisin und Mikaela Shiffrin Dritte, verpasste als Zweite das angestrebte erste Einzelgold an Olympischen Spielen um 1,05 Sekunden und konnte sich im Ziel dementsprechend (noch) nicht wirklich über Silber freuen. Bronze ging an die Italienerin Federica Brignone (1,85 Sekunden zurück).

Ein weiteres Drama erlebte Mikaela Shiffrin: Die nach der Kombinations-Abfahrt für Gold favorisierte Amerikanerin schied im Slalom bereits nach wenigen Toren aus und muss damit ohne Einzel-Medaille aus Peking abreisen. Bereits im Riesen- und im Spezialslalom war Shiffrin ausgeschieden. Mit Priska Nufer erreichte auch die dritte zur Kombination gestartete Schweizerin das Ziel im Slalom nicht. (pre/sda)