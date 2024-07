Happy end: Flavia Saraiva gewann Bronze. Bild: keystone

«Jetzt bin ich wach», scherzte diese Turnerin nach einem Sturz über ihre blutende Wunde

Mehr «Sport»

Neymar-Sprüche in 3, 2, 1 …

Flavia Saraiva ist eine Landsfrau des brasilianischen Fussball-Stars. Sie ist Kunstturnerin – und hat am Dienstagabend trotz eines Missgeschicks Bronze mit dem Team gewonnen.

Saraiva wollte sich am Stufenbarren einturnen. Doch schon nach zwei Sekunden endete das Warm-up. Die 24-Jährige rutschte ab, stürzte und blieb zunächst etwas benommen auf der Matte liegen. Schliesslich zeigten die Fernsehbilder, dass sich Saraiva beim Sturz eine klaffende Wunde über dem rechten Auge zugezogen hatte.

Saraiva nach ihrem Sturz. Bild: keystone

Es gelang schliesslich, das Bluten der Wunde zu stoppen. Wenig später war die Turnerin mit einem Pflaster zu sehen.

Saraiva am Stufenbarren. Bild: keystone

«Ich lag auf dem Boden mit dem Knie im Gesicht», beschrieb Saraiva den Zwischenfall. Ich drehte mich um, fragte: «Leute, wo bin ich?» Da sei schon der Trainer bei ihr gewesen und habe gerufen: «Es blutet, es blutet!» Sie habe gar nichts mehr verstanden, aber dann gesagt: «Jetzt bin ich wach!»

Erste von fünf Goldmedaillen für Biles?

Gewonnen wurde der Team-Wettkampf der Frauen von den Vereinigten Staaten von Amerika. Das US-Team um Superstar Simone Biles turnte überragend. Es gewann mit grossem Vorsprung auf Italien und Brasilien. Eine Schweizer Equipe konnte sich nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren.

Biles könnte zur grossen Figur dieser Olympischen Spiele werden. Sie hat noch vier weitere Chancen auf eine Medaille. Ihr nächster Auftritt ist morgen Donnerstag im Mehrkampf-Final. Dazu hat sich die 27-Jährige auch für drei der vier Gerätefinals qualifiziert: am Boden, am Reck und am Schwebebalken. (ram)