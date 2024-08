Es ist geschafft: Nina Brunner und Tanja Hüberli holen Bronze. Bild: keystone

Nina Brunner und Tanja Hüberli holen Bronze mit Gala-Auftritt: «Das bedeutet so viel»

Die Olympischen Spiele nehmen für Tanja Hüberli und Nina Brunner ein versöhnliches Ende. Das Schweizer Beachvolleyball-Duo gewinnt in Paris das Spiel um Platz 3 gegen Mariafe Artacho/Taliqua Clancy 21:17, 21:15.

Der Einbruch vom Halbfinal wiederholt sich am Freitagabend nicht. Tanja Hüberli und Nina Brunner haben die Partie gegen die Australierinnen Mariafe Artacho/Taliqua Clancy, die Silbergewinnerinnen vor drei Jahren in Tokio, jederzeit im Griff. Brunner fliegt wieder wie gewohnt über den Sand und gräbt fast unmögliche Bälle aus, Hüberli findet am Netz zur gewohnten Sicherheit zurück - diesmal bis zum süssen Ende.

Hüberli/Brunner gewinnen einen spektakulären Ballwechsel. Video: SRF

Innig umarmt standen Hüberli und Brunner am Ende im Sand, ehe sie auf die Tribüne rannten, um auch noch ihre Coaches zu umarmen. Der Kontrast zum verlorenen Halbfinal hätte kaum grösser sein können.

«Gestern hat es mich echt angeschissen, weil ich die Medaille für die Schweiz so fest wollte. Ich habe nach dem Halbfinal extrem schlecht geschlafen. Das Gedankenkarussell lief rund. Ich war aber schnell wieder im Modus: ‹Jetzt holen wir Bronze›. Sobald wir auf dem Feld waren, gab es nicht mehr anderes, als alles geben für Bronze. Wir konnten zeigen, was wir drauf haben. Das macht mich extrem stolz.» Tanja Hüberli

Nur zwei Mal, beim 1:2 und 7:8 im ersten Satz, lagen die beiden Zentralschweizerinnen diesmal zurück. Erst angesichts einer bereits vorentscheidenden 19:11-Führung im zweiten Satz meldeten sich die Dämonen noch einmal kurz zurück. Mit einem Timeout beruhigten sich Hüberli und Brunner wieder und machten nach nur 39 Minuten alles klar.

Halbfinal-Drama weggesteckt

Die zweifachen Europameisterinnen Hüberli/Brunner, vor drei Jahren in Tokio Olympia-Neunte, zeigten sich am Tag nach dem verlorenen Halbfinal wieder in alter Stärke, die ihnen in Paris fünf Zweisatzsiege hintereinander gebracht hatte. Die Bronzemedaille ist deshalb mehr als verdient. Den einzigen kurzen Moment der Schwäche leisteten sich die Zentralschweizerinnen mit dem Sieg vor Augen im Halbfinal.

Der Matchball und der riesige Jubel danach. Video: SRF

«Die Medaille bedeutet so viel. Es macht mich so stolz, dass wir das geschafft haben. Wir haben spielerisch viel gearbeitet, aber wir haben auch mental gearbeitet. Das ist fast noch härter. Dass wir das sieben Spiele hintereinander so auf den Platz bringen, hätte ich nicht erwartet. Es ist unbeschreiblich.» Nina Brunner

Die bittere Niederlage nach vergebenem Matchball gegen Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson aus Kanada zeitigte im Spiel um Bronze keine Folgen. Nach ausgeglichenem Start bis zum Stand von 8:8 vermochten sich die Schweizerinnen mit vier Punkten hintereinander auf 12:8 abzusetzen. Diesen Vorsprung brachten sie zum Gewinn des ersten Satzes über die Runden. Noch souveräner war dann der Auftritt der Zentralschweizerinnen im zweiten Durchgang, in welchem sie mit bis zu acht Punkten Vorsprung vorne lagen (17:9 und 19:11).

Brunner verteidigt, Hüberli schliesst ab. Video: SRF

Glücklich und stolz

«Im Moment sind wir einfach sehr, sehr glücklich und stolz», sagte Tanja Hüberli gefasst, aber glücklich. Der Halbfinal-Tag sei schon hart gewesen, weil man so nahe am Finaleinzug gestanden habe. Und beim 19:11 sei schon noch einmal Nervosität aufgekommen. «Am Schluss kamen ganz kurz die Nerven, aber wir haben die Kurve noch gekriegt.»

Hüberli/Brunner sorgten für die dritte Schweizer Olympia-Medaille im Beachvolleyball. Vor der Schwyzerin und der Zugerin hatten sich schon Joana Mäder (ehemals Heidrich)/Anouk Vergé-Dépré (2021) und Patrick Heuscher/Stefan Kobel (2004) ebenfalls Bronze gesichert. (abu/sda)