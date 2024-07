Nach sexistischer Aussage – Olympia-Kommentator wird entlassen

Mehr «Sport»

Bob Ballard ist in der Sportberichterstattung ein alter Hase. Seit den 80er-Jahren berichtet er über Grossereignisse wie die Olympischen Spiele und Weltmeisterschaften. Auch in Paris war Ballard mit dabei und kommentierte für Eurosport verschiedene Events. Obwohl die Olympischen Spiele in vollem Gang sind, ist die Vergangenheitsform in Bezug auf Ballard bewusst gewählt, denn nach einem sexistischen Kommentar in der Live-Berichterstattung ist er seinen Posten nun los.

Die Australierinnen feiern ihren Sieg. Bild: www.imago-images.de

«Sie wissen ja, wie Frauen sind … sie hängen herum und schminken sich.» Bob Ballard

Die australische 4x100-Meter-Schwimm-Staffel der Frauen hatte gerade zum vierten Mal in Serie Olympiagold gewonnen, als Ballard seine verhängnisvolle Aussage tätigte: «Sie machen sich bereit», sagte er und fügte hinzu: «Sie wissen ja, wie Frauen sind … sie hängen herum und schminken sich.»

Die britische Schwimmerin Lizzie Simmonds, die Ballard als Co-Kommentatorin zur Seite stand, reagierte sofort, und bezeichnete den herablassenden Kommentar als «empörend». Ballard quittierte dies mit einem Lachen.

Die Aussage blieb für Ballard nicht ohne Folgen. Am Sonntag teilte Eurosport mit, dass der Kommentator von den Olympischen Spielen abgezogen worden sei: «Während der Berichterstattung von Eurosport gestern Abend machte Kommentator Bob Ballard einen unangemessenen Kommentar», hiess es in einer Erklärung des Senders. Aus diesem Grund wurde er mit sofortiger Wirkung aus unserer Kommentatorenliste entfernt.»

Ballard selbst hat sich bisher noch nicht zum Vorfall gemeldet. (kat)