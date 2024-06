Schweizer Olympia-Delegation wächst – diese Sportlerinnen und Sportler fahren nach Paris

Vom 26. Juli bis 11. August 2024 finden in Paris die Olympischen Sommerspiele statt. Diese Schweizer Sportlerinnen und Sportler wurden bislang nominiert.

Die neusten Selektionen

Wawrinka und Golubic für Olympia selektioniert

Stan Wawrinka und Viktorija Golubic werden die Schweiz am olympischen Tennisturnier vertreten. Wawrinka (ATP 93) hat wie erwartet eine der beiden Wildcards erhalten, die für einen Olympiasieger oder Grand-Slam-Champion reserviert sind. Er wird damit zum dritten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen.

Im Einzel scheiterte Wawrinka zweimal früh, im Doppel gewann er hingegen an der Seite von Roger Federer 2008 Gold. Ausserdem triumphierte der 39-jährige Waadtländer bei drei Grand-Slam-Turnieren, darunter 2015 am diesjährigen Olympia-Austragungsort Roland Garros.

Stan Wawrinka reist nach Paris. Bild: keystone

Viktorija Golubic (WTA 69) qualifizierte sich über das Ranking für das 64er-Feld, da pro Nation nicht mehr als vier Spielerinnen teilnehmen dürfen. Sie gewann vor drei Jahren in Tokio mit Belinda Bencic Silber im Doppel. Die damalige Olympiasiegerin im Einzel fehlt diesmal, nachdem sie im April erstmals Mutter wurde.

Reusser mit Doppelstart

Bei den olympischen Rad-Strassenrennen werden vier Schweizerinnen und zwei Schweizer an den Start gehen. Swiss Olympic hat auf Antrag von Swiss Cycling Marlen Reusser, Elise Chabbey, Noemi Rüegg und Linda Zanetti sowie Stefan Küng und Stefan Bissegger bei den Männern selektioniert. Reusser tritt als einzige Schweizerin nicht nur im Strassenrennen, sondern auch im Zeitfahren an – in ihrer Paradedisziplin zählt die 32-jährige Bernerin zu den Besten der Welt, 2021 hatte sie in Tokio Silber gewonnen.

Zwei Frauen-Beachvolleyball-Teams selektioniert

Im Beachvolleyball-Wettbewerb, der am Fusse des Eiffelturms ausgetragen wird, treten zwei Schweizer Frauen-Teams an, nämlich Nina Brunner/Tanja Hüberli und Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré. Brunner und Hüberli etablierten sich in den letzten beiden Jahren als stärkstes Schweizer Duo, gewannen unter anderem zweimal EM-Gold und standen auf der Beach Pro Tour sechsmal auf dem Podest. Es werden ihre zweiten olympischen Spiele, nachdem sie vor drei Jahren in Tokio in den Achtelfinals gescheitert waren. Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré, die im letzten Jahr den Sprung an die Weltspitze geschafft haben, erleben in Paris ihre olympische Premiere.

Olympiapremiere für Böbner/Vergé-Dépré. Bild: keystone

Premiere für Kunstturner

Zum dritten Mal in Folge wird ein Schweizer Männer-Team im Kunstturnen an Olympischen Spielen teilnehmen – diesmal mit Noe Seifert, Florian Langenegger, Taha Serhani, Luca Giubellini und Matteo Giubellini. Sie alle sind Olympia-Debütanten. Das Schweizer Team hatte an der WM 2023 in Antwerpen mit dem überragenden Rang 5 die Qualifikation für den Teamwettkampf geschafft. Matteo Giubellini und Noe Seifert sind zudem für das Turnen im Mehrkampf vorgesehen.

Bei den Frauen hatte sich Lena Bickel als Einzelturnerin an der WM in Antwerpen einen Quotenplatz gesichert - mit der heutigen Selektion hat die 19-jährige Tessinerin ihre Teilnahme in Paris nun auf sicher.

Mit viel Schwung nach Paris

Im olympischen Golfturnier werden zwei Athletinnen für das Swiss Olympic Team antreten. Auf Antrag von Swiss Golf wurden Albane Valenzuela und Morgane Métraux selektioniert. Während die Genferin Valenzuela schon zum dritten Mal an Olympischen Spielen teilnimmt, kommt es für die Lausannerin Métraux in Paris zur Premiere.

Grosse olympische Erfahrung

Im Pferdesport schliesslich sind nach den Selektionen von letzter Woche im Concours Complet und in der Dressur vier Schweizer für das Springen selektioniert worden. Martin Fuchs tritt mit Leone Jei an, Steve Guerdat mit Dynamix und Pius Schwizer mit Vancouver. Damit kann die Schweiz im Springreiten auf sehr viel olympische Erfahrung und internationale Klasse zählen; alle drei standen schon an der Spitze der Weltrangliste. Als Reserve reist mit dem 24-jährigen Edouard Schmitz, der mit Gamin antreten würde, zudem ein Reiter mit, der für sein Alter schon eine beachtliche Erfolgsbilanz ausweist.

Badminton

Jenjira Stadelmann (Bern).

Beachvolleyball

Nina Brunner (Bellmund BE), Tanja Hüberli (Reichenburg SZ), Esmée Böbner (Bern), Zoé Vergé-Dépré (Bern).

BMX

Nadine Aeberhard (Rapperswil BE), Cédric Butti (Herdern TG), Zoé Claessens (Villars-sous-Yens VD), Simon Marquart (Winterthur).

Fechten

Alexis Bayard (Champlan VS), Pauline Brunner (La Chaux-de-Fonds).

Golf

Albane Valenzuela (Irving, Texas/USA), Morgane Métraux (Cully VD).

Kanu

Martin Dougoud (Pau/FRA), Alena Marx (Bern).

Kunstturnen

Lena Bickel (Morbio Inferiore TI), Luca Giubellini (Kirchdorf AG), Matteo Giubellini (Kirchdorf AG), Florian Langenegger (Uerkheim AG), Noe Seifert (Oftringen AG). Taha Serhani (Winterthur ZH).

Klettern

Boulder & Lead

Sascha Lehmann (Burgdorf, BE).

Leichtathletik

Marathon

Tadesse Abraham (Confignon GE), Matthias Kyburz (Belp BE), Helen Bekele (Petit-Lancy GE), Fabienne Schlumpf (Wetzikon ZH).

Bild: keystone

Mountainbike

Mathias Flückiger (Leimiswil BE), Nino Schurter (Chur), Alessandra Keller (Ennetbürgen NW), Jolanda Neff (Goldach SG).

Rad

Strasse

Marlen Reusser (Hindelbank BE), Elise Chabbey (La Croix-de-Rozon GE), Noemi Rüegg (Schöffisdorf ZH), Linda Zanetti (Camignolo TI), Stefan Küng (Frauenfeld TG), Stefan Bissegger (Felben-Wellhausen TG).

Bahn

Alex Vogel (Wittenwil TG), Michelle Andres (Hägglingen AG), Aline Seitz (Buchs AG).

Reiten

Springen

Martin Fuchs (Wängi TG), Steve Guerdat (Elgg ZH), Pius Schwizer (Oensingen SO), Edouard Schmitz (Zürich).

Concours Complet

Robin Godel (Donatyre FR), Mélody Johner (Lausanne VD), Nadja Minder (Illnau ZH), Felix Vogg (Überlingen/GER).

Dressur

Andrina Suter (Thayngen SH).

Rudern

Skiff

Aurelia-Maxima Janzen (Bern),

Doppelvierer Männer

Scott Bärlocher (Würenlos AG), Dominic Condrau (Jona), Maurin Lange (Kriens), Jonah Plock (Jona).

Doppelvierer Frauen

Lisa Lötscher (Meggen LU), Pascale Walker (Zürich), Célia Dupré (Genf) und Fabienne Schweizer (Buchrain LU).

Vierer ohne

Patrick Brunner (Sempach), Tim Roth (Berikon AG), Kai Schätzle (Luzern), Joel Schürch (Sursee).

Bild: keystone

Leichter Doppelzweier

Raphaël Ahumada (Denges VD), Jan Schäuble (Hergiswil NW).

Zweier ohne

Andrin Gulich (Zumikon ZH), Roman Röösli (Luzern).

Segeln/Windsurfen

470 Mixed

Yves Mermod (Bern), Maja Siegenthaler (Bern).

49er

Arno de Planta (Pully), Sébastien Schneiter (Genf).

ILCA 6

Maud Jayet (Lausanne).

Windsurfen

Elia Colombo (Bironico TI).

Kitesurfen

Elena Lengwiler (Unterterzen SG).

Schiessen

Nina Christen (Immensee SZ), Audrey Gogniat (Le Noirmont (JU), Chiara Leone (Frick AG), Jason Solari (Malvaglia TI), Christoph Dürr (Gams SG).

Tennis

Viktorija Golubic (Winkel ZH), Stan Wawrinka (Coppet VD).

Triathlon

Adrien Briffod (Clarens VD), Max Studer (Kestenholz SO), Julie Derron (Zürich), Cathia Schär (Mézières VD). (sda)