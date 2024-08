Simone Biles verpasst die Medaille auf dem Schwebebalken – hat am Boden aber noch eine weitere Chance am Montag. Bild: keystone

Sturz wird zum Verhängnis – Simone Biles verpasst Medaille auf Schwebebalken

Kunstturnerin Simone Biles scheitert auf ihrer Mission, fünf Goldmedaillen an den Olympischen Spielen in Paris zu erringen. Nach den Triumphen im Team- und Einzelmehrkampf muss sich die 27-jährige US-Amerikanerin auf dem Schwebebalken mit Platz 5 zufriedengeben. Biles wurde ein Sturz zum Verhängnis. Gold geht an die Italienerin Alice D'Amato, deren Landsfrau Manila Esposito Bronze holt. Dazwischen schnappt sich die Chinesin Yaqin Zhou Silber.

Neben Biles verpassten auch ihre Landsfrau Sunisa Lee als Sechste und die Brasilianerin Rebeca Andrade als Vierte eine Medaille. (nih)