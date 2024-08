Simone Biles verpasst die Medaille auf dem Schwebebalken – und ist auch am Boden nicht die Beste. Bild: keystone

Nach Sturz vom Schwebebalken – Biles patzt auch am Boden und verpasst Gold erneut

Simone Biles bleibt bei drei Goldmedaillen an den Olympischen Spielen in Paris. Verpasst sie die Medaille nach einem Sturz vom Schwebebalken ganz, wird sie nach zwei Patzern im Bodenturnen lediglich von der Brasilianerin Rebeca Andrade geschlagen.

Kunstturnerin Simone Biles scheitert auf ihrer Mission, fünf Goldmedaillen an den Olympischen Spielen in Paris zu erringen. Nach den Triumphen im Team- und Einzelmehrkampf sowie beim Sprung muss sich die 27-jährige US-Amerikanerin auf dem Schwebebalken mit Platz 5 zufriedengeben. Biles wurde ein Sturz zum Verhängnis. Die Folge waren nur 13,100 Punkte.

Die Übung von Simone Biles. Video: SRF

Gold geht an die Italienerin Alice D'Amato (14,366 Punkte), deren Landsfrau Manila Esposito (14,000) Bronze holt. Dazwischen schnappt sich die Chinesin Yaqin Zhou (14,100) Silber. Neben Biles verpassten auch ihre Landsfrau Sunisa Lee als Sechste und die Brasilianerin Rebeca Andrade als Vierte eine Medaille.

Die Gold-Übung von Alice D'Amato. Video: SRF

Andrades Enttäuschung währte aber nur kurz. Nach Silber im Einzelmehrkampf sowie am Sprung und Bronze mit dem Team sicherte sich die 25-jährige Brasilianerin am Boden Gold. Andrade profitierte von zwei Patzern von Biles, die zwar eine deutlich schwierigere Übung turnte, aber zweimal die Grenzen der Matte überschritt. Am Ende entschieden 0,033 Punkte zugunsten von Andrade, die mit 14,166 Zählern wie schon vor drei Jahren am Sprung zu Gold kam. Bronze sicherte sich hinter Silbermedaillengewinnerin Biles deren Landsfrau Jordan Chiles.

Die Olympiasiegerin am Boden heisst Rebeca Andrade. Bild: keystone

Es ist die insgesamt elfte Olympia-Medaille für die Überturnerin, die gemeinhin als beste Turnerin der Geschichte gilt. Ob sie noch eine achte Goldmedaille an Olympischen Spielen gewinnen kann, ist fraglich. Dafür müsste sie nämlich auch in vier Jahren in Los Angeles teilnehmen, in diesem Jahr hat sie keine Chance. Und schon jetzt ist sie mit 27 Jahren die älteste Turnerin seit 1952, die für die USA an Olympia teilnahm.

Bei den Männern gab es am Montag ebenfalls zwei Medaillenentscheidungen. Am Barren sicherte sich der Chinese Zou Jingyuan mit sensationellen 16,200 Punkten Gold vor dem Ukrainer Illja Kowtun (15,500) und dem Japaner Oka Shinnosuke (15,300).

Sensationell: Zou Jingyuan am Barren. Video: SRF

Letzterer sicherte sich wenig später am Reck in einem von vielen Stürzen geprägten Wettkampf mit 14,533 Zählern die Goldmedaille. Es war bereits das vierte Edelmetall in Paris für Oka, auch im Team- und Einzelmehrkampf triumphierte er.

Shinnosuke Okas Gold-Übung. Video: SRF

Der punktgleiche Kolumbianer Angel Barajas musste aufgrund der schlechteren Ausführungsnote trotz höherer Schwierigkeit mit Silber vorliebnehmen. Boheng Zhang aus China und Chia-hung Tang für Chinesisch-Taipeh – unter diesem Namen starten Athleten aus Taiwan an Olympia – teilten sich mit je 13,966 Punkten die Bronzemedaille. Beide hatten die gleiche Schwierigkeit und Ausführungsnote. (nih)