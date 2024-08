Nach Traumstart die Ernüchterung – Golferin Métraux verpasst die Medaille deutlich

Die Schweizerin Morgane Métraux gewinnt am olympischen Golfturnier keine Medaille. Sie fällt am Schlusstag vom 1. auf den 18. Platz zurück. Gold sichert sich Lydia Ko aus Neuseeland.

Morgane Métraux wurde am Samstag auf der Schlussrunde früh zurückgebunden. Oder besser: Die 27-jährige aus Cully VD band sich selber zurück. Sie führte das Golfturnier der Frauen vom Donnerstagmittag bis Samstagmittag mit Ausnahme von 100 Minuten ständig an. Am vierten Tag lief es ihr aber überhaupt nicht mehr nach Wunsch. Bogey am ersten Loch, Bogey am zweiten Loch, Triple-Bogey am fünften Loch.

Morgane Métraux büsste in der vierten Runde Terrain ein. Bild: www.imago-images.de

Wegen dieser fünf eingebüssten Schläge entschwanden die Medaillen in weite Ferne. Es folgten weitere (schlechte) Bogeys (1 über Par), ehe Morgane Métraux doch noch auch zwei (gute) Birdies (1 unter Par) gelangen. Später leistete sich Métraux am 17. Loch nochmals einen Doppel-Bogey (2 über Par).

Métraux verpasste nicht nur Medaille und Diplom, sie fiel sogar noch hinter Teamkollegin Albane Valenzuela zurück, die eine famose 65er-Schlussrunde (7 unter Par) hinlegte. Valenzuela verbesserte sich mit dieser Traumrunde vom 32. auf den 13. Platz, derweil Métraux 17 Konkurrentinnen vorbeilassen musste.

Die Goldmedaille liess sie Lydia Ko – eine gute Kollegin von Morgane Métraux – nicht nehmen. Die in Seoul geborene Neuseeländerin verfügt nun über einen kompletten olympischen Medaillensatz. Lydia Ko holte 2016 in Rio Silber und vor drei Jahren in Tokio Bronze. Ko führte sowohl bei den Amateurinnen (alt 16-Jährige) wie bei den Profis die Weltrangliste an. Mit 18 war sie die jüngste Weltnummer 1 der Golfgeschichte. Und sie ist auch die jüngste Siegerin an einem Turnier der LPGA-Tour. (kat/sda)