mit Bildern von Imago

Bademäntel und von Vögeln inspirierte Designs – die Outfits der Eröffnungsfeier in Paris

Morgen werden in Paris die Olympischen Spiele 2024 mit einer grossen Eröffnungszeremonie eingeläutet. Für den feierlichen Anlass werden sich die Sportlerinnen und Sportler in Schale werfen. Das sind die besten (und die skurrilsten) Outfits.

Katja Burgherr Folge mir

Mehr «Sport»

Wenn die Sportlerinnen und Sportler aus 206 Nationen am Freitag im Zuge der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele mit Booten auf der Seine fahren, wird für einmal nicht der Sport, sondern die Mode im Zentrum stehen. Während sich viele Länder auch an der Eröffnungsfeier von einer sportlich-lockeren Seite zeigen, haben sich einige Nationen etwas Besonderes einfallen lassen. Wir werfen einen Blick auf einige Outfits, die es an der Eröffnungsfeier zu sehen gibt.

Die Traditionsbewussten

Mongolei

Was das Outfit für die Eröffnungsfeier in Paris betrifft, hat das Netz bereits eine Olympiasiegerin erkoren. In sozialen Netzwerken, aber auch in traditionellen Medien wird die Robe, mit der die Mongolei die Eröffnungszeremonie begehen wird, besonders gelobt. Dem Modelabel Michel & Amazonka aus der Hauptstadt Ulaanbaatar ist es gelungen, die Nationalfarben blau, rot und weiss mit traditionellen Mustern und Symbolen zu kombinieren und gekonnt in die Moderne zu überführen.

Kenia

Auch im kenianischen Team dominieren die Farben der Landesflagge. Ein besonderer Hingucker: der Gesichtsschmuck bei den Frauen und der schwarze Hut bei den Männern.

Guatemala

Die Kollektion des Labels Jaspe by Vitto trägt den klingenden Namen «Bosques de Esperanza» (Deutsch: «Wälder der Hoffnung»), eine Anspielung auf Guatemala, das in der Aztekensprache Nahuatl «Land der Bäume» bedeutet. Die Farben sind dem Nationalvogel, dem Quetzal, nachempfunden.

Der Quetzal sieht übrigens so aus:

Quetzal ist nicht nur der Name eines Vogels, sondern auch die Bezeichnung der Währung in Guatemala. Bild: www.imago-images.de

Indien

Ganz klassisch: Die indische Delegation eröffnet die Spiele mit einem Sari respektive einer Kurta in den Nationalfarben.

Das trägt Indien an der Eröffnungsfeier. Bild: Screenshot Instagram

Haiti

Die Delegation aus Haiti umfasst zwar nur zwölf Athletinnen und Athleten, wird an der Eröffnungszeremonie dank des eleganten und zugleich farbenfrohen Outfits der haitianisch-italienischen Designerin Stella Novarinohati trotzdem viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das Muster greift das Werk «Passage» des haitianischen Malers Philippe Dodard auf.

Das trägt Haiti an der Eröffnungsfeier. Bild: Screenshot Instagram

Sri Lanka

Genau wie Indien, Guatemala oder Kenia griff Sri Lanka beim Design der Kleidung für die Eröffnungszeremonie traditionelle Elemente auf. Die Outfits der Männer und der Frauen sind praktisch identisch. Die handgemachten Roben des Labels LOVI Ceylon sind der traditionellen Bekleidung von Prinzessinnen und Prinzen nachempfunden.

Welches «traditionelle» Outfit ist dein Favorit? Mongolei Kenia Guatemala Indien Haiti Sri Lanka

Die Sportlichen

Schweiz

Zur Erinnerung: Die Firma «On», die für das Design und die Produktion der Schweizer Olympia-Bekleidung zuständig war, liess sich von den Wappen der 26 Kantone inspirieren. Das Farbspektrum stehe für die Vielfalt der Kulturen, der Sprachen, für Inklusion, die 26 Kantone und für die Sportverbände. Ja, dann macht ja alles Sinn.

Kanada

Wenn man genau hinschaut, erkennt man auf der Kleidung der kanadischen Athletinnen und Athleten Elemente der landestypischen Kunst, Architektur und Natur.

Das trägt Kanada an der Eröffnungsfeier. Bild: Screenshot X

Niederlande

Genau wie die Fussballnationalteams laufen auch die niederländischen Olympiateilnehmenden in Orange auf. Das ganze erinnert aber leider ein wenig an die US-amerikanische Gefängniskluft.

Eine Szene aus der Serie «Orange ist the new black» Bild: www.imago-images.de

Welches «sportliche» Outfit findest du am schönsten? Schweiz Kanada Niederlande

Die Klassischen

USA

Dass das US-Outfit von Ralph Lauren designt wurde, ist kaum zu übersehen. In den Farben der US-Flagge gehalten und mit klassischen Blue Jeans kombiniert, wird zwar ein schlüssiger Bezug zum Team USA hergestellt, die Athletinnen und Athleten erinnern in der etwas biederen Aufmachung aber auch an Schüler einer (sehr) teuren Privatschule.

Polen

Mitglieder eines Yachtclubs an der Côte d'Azur oder Olympiateilnehmende? Die Polinnen und Polen sind mit ihren sportlich-eleganten Anzügen für beides gewappnet.

Das trägt Polen an der Eröffnungsfeier. Bild: Screenshot X

Südkorea

Klassisch und gleichzeitig ein extrem eleganter Schnitt – Korean Design at its best.

Das trägt Südkorea an der Eröffnungsfeier.

Thailand

Die erste Uniform der thailändischen Athletinnen und Athleten (links) wurde aus recyceltem Plastik hergestellt und das Muster soll an die getöpferten Gefässe, die an der archäologischen Stätte Ban Chiang gefunden wurden, erinnern. Das Outfit löste in Thailand jedoch eine Debatte aus – es wirke, so die Kritiker, veraltet und die Sportlerinnen und Sportler sähen darin aus wie Staatsangestellte. So wurde kurzerhand eine neue Jacke (rechts) designt. Schade eigentlich.

Das erste Design wurde durch eine ausgefallenere Jacke ersetzt. Bild: Screenshot X

Taiwan

Justin Chou, der Designer des Anzugs, den die taiwanesischen Athletinnen und Athleten beim Stadioneinlauf tragen werden, hat sich bei seiner Kreation von verschiedenen Gemälden taiwanesischer Künstler, zum Beispiel «Mountain Range of Taiwan» von Paul Chiang, inspirieren lassen.

Bild: Screenshot Instagram

Grossbritannien

Die Delegation aus Grossbritannien setzt zum dritten Mal in Folge auf eine Kollektion des Designers Ben Sherman. Das Outfit überzeugt mit seiner Symbolkraft – mit der Rose, der Distel, der Narzisse und dem Kleeblatt werden die vier Teilnationen symbolisiert – wirkt aber etwas steif.

Das trägt Grossbritannien an der Eröffnungsfeier. Bild: Screenshot X

Ägypten

Ägypten tritt ganz in Weiss auf die olympische Bühne. Das Outfit bewegt sich irgendwo zwischen Anzug und Trainer. Kann man machen ...

Das trägt Ägypten an der Eröffnungsfeier. Bild: Screenshot Instagram

Spanien

Locker-lässig präsentieren sich die Spanierinnen und Spanier an der Eröffnungszeremonie. Das Outfit enthält die Farben der spanischen Flagge und wurde von der spanischen Nationalblume, der Nelke, inspiriert.

Das trägt Spanien an der Eröffnungsfeier. Bild: Screenshot X

Türkei

«Bis ich andere Länder sah (vor allem Estland), dachte ich, unsere Kleidung sei schlecht», schrieb eine türkische X-Nutzerin zur Aufmachung ihrer Landsleute an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele. Warten wir also auf Estland (weiter unten), bevor wir ein Urteil fällen.

Das trägt die Türkei an der Eröffnungsfeier. Bild: Screenshot X

Welches «klassische» Outfit gefällt dir am besten? USA Polen Korea Thailand Taiwan Grossbritannien Ägypten Spanien Türkei

Die Ausgefallenen

Tschechien

Hui, für die olympischen Spiele haben sich die Firma ALPINE PRO und der tschechische Designer Jan Cerny etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Die Jacke soll an einen Bademantel eine «Balonak»-Jacke erinnern, die in Tschechien ihren Ursprung hat und in Frankreich, dem Gastland der Olympischen Spiele, gerne getragen wird.

Das trägt Tschechien an der Eröffnungsfeier. Bild: Screenshot Instagram

Die Inspiration:

Die Inspiration für das tschechische Design. Bild: imago

Mexiko

Die Jacke der mexikanischen Delegation will vieles vereinen. Die «Milagriots» auf den Ärmeln sind ein typisches Element des mexikanischen Kunsthandwerks und stehen für den «kulturellen Reichtum» des Landes. Auf der Rückseite ist die «Victoria Alada», welche die Siegesgöttin Nike verkörpert, abgebildet.

USA

Während die USA an der Eröffnungsfeier auf den spiessigen Ralph-Lauren-Look setzt, zeigten sich die Designer bei der Jacke für die Abschlussfeier umso experimentierfreudiger.

Das trägt die USA an der Schlussfeier. Bild: Screenshot Instagram

Irland

Von weitem sieht die irische Kleidung für die Eröffnungszeremonie aus wie ein Anzug, von nahem eher wie eine Reithose kombiniert mit einem Karate-Mantel. Eine höchst verwirrende Mischung.

Das trägt Irland an der Eröffnungsfeier. Bild: Screenshot Instagram

Estland

Estland setzt auf Jeans in allen Formen: Jacke, Hose, Rock, Tasche – alles aus Jeansstoff.

Das trägt Estland an der Eröffnungsfeier. Bild: Screenshot X

Brasilien

Jeans geht immer, sagten sich wohl auch die brasilianischen Designer. Auf der Jacke ist ein Jaguar abgebildet, der unter anderem in den Wäldern Brasiliens lebt.

Das trägt Brasilien an der Eröffnungsfeier. Bild: Screenshot X

Und wer ist in dieser Sparte dein Favorit? Tschechien Mexiko USA Irland Estland Brasilien

Bonus: Die Flugbegleiter:innen

Frankreich

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele findet in Paris statt, der Modehauptstadt, und so haben sich die Gastgeber in Sachen Eleganz nicht lumpen lassen. Das Design wurde vom Luxuslabel «Berluti» gemeinsam mit ehemaligen Olympiateilnehmenden entworfen und soll «Eleganz mit Leistung» verbinden. Irgendwie erinnert es aber eher an die Uniform von Mitarbeitenden einer Fluggesellschaft. Aber komfortabel sollen sie sein: «Wir haben bestehende Modelle von Berluti genommen, sie überarbeitet und sie so bequem wie möglich gemacht», heisst es.

Das trägt Frankreich an der Eröffnungsfeier. Bild: Screenshot X

China

Und auch beim Anblick des chinesischen Outfits wähnt man sich eher in einem Flugzeug als bei einer Sportveranstaltung.

Das trägt China an der Eröffnungsfeier. Bild: Screenshot Instagram