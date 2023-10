Wegen der Aufnahme regionaler Sportverbände aus den annektierten ukrainischen Gebieten: IOC suspendiert Russland. Bild: keystone

IOC suspendiert Russland – Teilnahme an Olympia 2024 offen

Das Internationale Olympische Komitee hat das Nationale Olympische Komitee Russlands (ROC) wegen der Aufnahme regionaler Sportverbände aus vier annektierten ukrainischen Gebieten suspendiert. Dies beschloss die IOC-Exekutive beim Treffen in Mumbai in Indien. Damit sei aber noch kein Entscheid über eine mögliche Teilnahme russischer Sportler und Sportlerinnen bei Olympia 2024 in Paris gefallen. Dies solle «zum passenden Zeitpunkt» geschehen, teilte das IOC weiter mit.

Das ROC hatte vor einer Woche die regionalen Sportorganisationen der ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk als Mitglieder aufgenommen. Dies stelle einen Bruch der IOC-Charta dar und verletze die territoriale Integrität der Ukraine, entschied das Exekutivkomitee. (nih/sda/dpa)