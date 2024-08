Schwimmverband kriegt nicht genug und will sechs weitere Olympia-Rennen

Darum sind die Schwimmer vor ihren Olympia-Rennen so dick eingepackt

So wie es ist, passt es für mich.

Ich hätte gerne mehr Rennen. So wie es ist, passt es für mich. Ich würde das Programm straffen.

Die Schweiz gewann in Paris eine Medaille beim Schwimmen. Über 200 m Rücken schlug Roman Mityukov im Final als Dritter an und errang damit Bronze.

Bei den Organisatoren der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles steht das Schwimmen hoch im Kurs – schliesslich sind die USA eine der dominierenden Nationen. Die Wettkämpfe sollen im SoFi Stadium ausgetragen werden, in dem schon ein Super Bowl stattfand und das je nach Anlass bis zu 100'000 Zuschauern Platz bietet. Allerdings wird nicht das Olympia-OK über die Erweiterung des Programms entscheiden, sondern das IOC.

«Die Rennen über 50 m müssen dabei sein, sie sind wichtig», forderte die australische Schwimm-Legende Ian Thorpe in der Zeitung. Sie würden für eine gute Balance zwischen Sprints und Mitteldistanzen sorgen. «Ich verstehe nicht, warum es eine Kontroverse gibt, da Schwimmen ein wichtiger Bestandteil der Olympischen Spiele ist.»

Freistil, Brust, Rücken, Delfin, Lagen, Staffeln, kurze, mittlere, lange Distanzen und dazu das Freischwimmen in der Seine: In Paris wurden insgesamt 37 Schwimm-Wettbewerbe ausgetragen. Ausnahmekönner wie einst Phelps oder heute Léon Marchand erhalten zahlreiche Gelegenheiten, um zuzuschlagen.

Mit 23 Olympiasiegen und insgesamt 28 Medaillen ist Michael Phelps der erfolgreichste Sportler der Geschichte. Ohne Zweifel war der Amerikaner ein überragender Athlet. Aber dass er derart abräumen konnte, lag auch an der Sportart, die er ausübte: Schwimmen.

An Olympischen Spielen liegen im Schwimmen über 100 Medaillen bereit. Doch die Funktionäre halten es nicht mit dem Motto «Weniger ist mehr». In Los Angeles sollen 2028 sogar noch zusätzliche Bewerbe ins Olympia-Programm aufgenommen werden – für Rennen vor gigantischer Kulisse.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris

So warm sind die Schweizer Seen – der Luganersee gleicht schon fast einer Badewanne

Beim Unfall in Wattwil SG verstarben Grosseltern und ihr Enkelsohn

Zürich warnt vor diesen Pillen an der Street Parade: «Super Mario», «SnapChat» und Co.

Zahlreiche Tote bei israelischem Angriff auf Schule in Gaza

«Überrascht uns nicht» – so reagiert die Juso auf die Erbschaftssteuer-Umfrage

Integrative Schule überlastet Lehrer: «Dauert es an, droht ein Scherbenhaufen»

Trump kündigt überraschend Medienkonferenz für Donnerstagabend an

Fix: Olmo von Leipzig zu Barça +++ YB wird Torhüter Racioppi in Richtung England los

Métraux misslingt der Auftakt in die letzte Runde +++ Garnbret triumphiert im Klettern

Deutsche Panzer auf russischem Staatsgebiet – die Ereignisse in Kursk überschlagen sich

Nina Brunner und Tanja Hüberli holen Bronze mit Gala-Auftritt: «Das bedeutet so viel»

Die Olympischen Spiele nehmen für Tanja Hüberli und Nina Brunner ein versöhnliches Ende. Das Schweizer Beachvolleyball-Duo gewinnt in Paris das Spiel um Platz 3 gegen Mariafe Artacho/Taliqua Clancy 21:17, 21:15.

Der Einbruch vom Halbfinal wiederholt sich am Freitagabend nicht. Tanja Hüberli und Nina Brunner haben die Partie gegen die Australierinnen Mariafe Artacho/Taliqua Clancy, die Silbergewinnerinnen vor drei Jahren in Tokio, jederzeit im Griff. Brunner fliegt wieder wie gewohnt über den Sand und gräbt fast unmögliche Bälle aus, Hüberli findet am Netz zur gewohnten Sicherheit zurück - diesmal bis zum süssen Ende.