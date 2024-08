Mujinga Kambundji schnupperte über 100 Meter an den Medaillen. Bild: keystone

Kambundji sprintet um 7 Hundertstel an Bronze vorbei und hat trotzdem «riesige Freude»

Mujinga Kambundji wird im olympischen 100-m-Rennen der Frauen wie vor drei Jahren in Tokio Sechste.

Mehr «Sport»

Kambundji sprintet auf Rang 6

Die 32-jährige Bernerin verpasste die erste Olympiamedaille einer Schweizer Sprinterin in 10,99 Sekunden um lediglich sieben Hundertstel. Trotz Regen in Saint-Denis kam sie bis auf zehn Hundertstel an ihre persönliche Bestzeit heran.

Der Olympiafinal im Video. Video: SRF

Zum 4. Platz, mit dem sie das bisher beste Schweizer Resultat, den 5. Rang von Ajla Del Ponte in Tokio, getoppt hätte, fehlten Kambundji winzige drei Hundertstel. Sie sei sehr zufrieden und mega stolz über das Diplom, sagte sie in einer ersten Reaktion. Viel Zeit zum Feiern hatte Kambundji indes unmittelbar nicht: Bereits am Sonntagmorgen stehen die Vorläufe über 200 m an.

Es ist unglaublich hier, das Stadion ist schön, es ist voll und laut. Ich habe einfach eine riesige Freude, dass ich das hier erleben durfte. Es war wieder verdammt knapp, aber es hat gereicht für den Final. Da habe ich riesige Freude. Der Anfang der Saison war schwierig, ich hatte nicht wirklich viele gute Rennen. Dass ich in diesen Bedingungen unter 11 Sekunden lief und nahe an den Medaillen. Das ist nicht selbstverständlich, ich habe eine riesige Freude.

Zittern um den Final

Gold ging an Julien Alfred von der Karibik-Insel St. Lucia. Die 23-Jährige war bereits in den Halbfinals die Schnellste und setzte sich im Final überlegen mit 15 respektive 20 Hundertsteln Vorsprung vor den Amerikanerinnen Sha'Carri Richardson und Melissa Jefferson durch. Richardson, die amtierende Weltmeisterin, hatte vor drei Jahren in Tokio aufgrund eines positiven Cannabis-Tests gefehlt.

Für St. Lucia ist es die erste olympische Goldmedaille überhaupt. Für Kambundji war bereits der Finaleinzug ein Erfolg. Sie war in ihrem Halbfinal nur Dritte geworden, qualifizierte sich aber über die Zeit. In 11,05 Sekunden war sie die Schnellste aller Läuferinnen, die nicht direkt weiterkamen – die ersten zwei pro Heat. In ihrem Lauf liess sie unter anderem Dina Asher-Smith, Ewa Swoboda und Zaynab Dosso hinter sich, die im Juni das Podest an der EM in Rom gebildet hatten und allesamt ausschieden.

Der Halbfinal von Kambundji. Video: SRF

Mit der zweifachen 100-m-Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser fiel am Samstag kurzfristig eine dritte hochkarätige Jamaikanerin aus. Elaine Thompson-Herah, die 2016 in Rio und 2021 jeweils Gold geholt hatte, fehlte nach einem Achillessehnenriss, und auch die Mitfavoritin Shericka Jackson verzichtete angeschlagen auf einen Start. (abu/sda)

Niederlande dramatisch zu Staffelgold

Superläuferin Femke Bol führt die Niederlande in der gemischten Staffel über 4x400 m dramatisch zu Olympiagold. Als Schlussläuferin Bol beim letzten Wechsel übernahm, lag die Niederlande noch mit einigem Rückstand auf dem vierten Platz. Mit einer Fabelrunde überholte 24-Jährige Gegnerin um Gegnerin und zog im Schlussspurt auch noch an der US-Läuferin Kayln Brown vorbei. Das niederländische Quartett verpasste den Weltrekord dabei nur knapp.

Bol führt die Niederlande zu Gold. Video: SRF

Rooth überrascht Zehnkampf-Gold

Der Norweger Markus Rooth holt sich überraschend Gold im Zehnkampf. Der erst 22-Jährige stellte gleich fünf neue, persönliche Bestmarken auf und sicherte sich den Olympiasieg mit einem Total von 8796 Punkten.

Video: SRF

Silber ging an den Deutschen Leo Neugebauer, der zur Hälfte des Wettkamps noch führte. Bronze Holte Victor Lindon aus Grenada. Titelverteidiger Damian Warner fiel mit einem Nuller am Stabhochsprung aus der Wertung.