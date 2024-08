Was zeigt Mujinga Kambundji im 100-Meter-Final?

Mujinga Kambundji läuft bei den Olympischen Spielen in Paris im Sprintfinal über 100 Meter. Die Bernerin ist dort allerdings nur Aussenseiterin. Der Start ist auf 21.20 Uhr angesetzt. Wir berichten live.

So lief Kambundji in den Final:

Kambundji steht wie 2021 in Tokio im Olympiafinal über 100 m. Die 32-jährige Bernerin wurde in ihrem Lauf zwar nur Dritte, qualifizierte sich aber über die Zeit.

Mit 11,05 Sekunden blieb Kambundji zwar 15 Hundertstel über ihrer Saisonbestzeit, sie war aber die Schnellste aller Läuferinnen, die nicht direkt weiterkamen – die ersten zwei pro Heat.

Der Halbfinal von Kambundji. Video: SRF

In ihrem Lauf liess die Olympia-Sechste von Tokio unter anderen Dina Asher-Smith, Ewa Swoboda und Zaynab Dosso hinter sich, die im Juni das Podest an der EM in Rom gebildet hatten und allesamt ausschieden.

Für die Bestzeit zeichnete in 10,84 Julien Alfred von der Karibik-Insel Santa Lucia verantwortlich. Shelly-Ann Fraser-Pryce, die jamaikanische 100-m-Olympiasiegerin von 2008 und 2012, erklärte kurzfristig Forfait. (abu/sda)