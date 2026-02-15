wechselnd bewölkt
Olympia 2026: Fans mussten Grönland-Flagge bei Spiel der USA einpacken

Winter Olympics - Greenland Flag With ICE OUT Slogan Fans of Danish Team show flag of Greenland with ICE OUT slogan written on it during the men s preliminary round Group C Ice Hockey match between US ...
Beim Eishockey-Spiel zwischen Dänemark und der USA waren mehrere Grönland-Flaggen zu sehen.Bild: imago

Fans mussten Grönland-Flagge bei Eishockey-Spiel der USA einpacken

15.02.2026, 10:5015.02.2026, 10:50

Am Samstagabend trafen im Eishockey-Turnier der Olympischen Spiele die USA und Dänemark aufeinander. Vor dem politischen Hintergrund könnte man dieses Duell als «Grönland-Derby» bezeichnen. US-Präsident Donald Trump äusserte bereits mehrfach den Anspruch auf die Insel im Nordatlantik, die dänische Regierung wehrt sich entschieden.

Auf den Rängen waren während der Partie mehrere Grönland-Fahnen zu sehen. Gemäss der Nachrichtenagentur AP mussten aber mindestens zwei Fans ihre Fahne beim 6:3-Sieg der USA einpacken. Dies erzählten die Lettin Vita Kalnina und ihr Ehemann Alexander Kalnins, die beim Aufwärmen und dann auch beim Führungstreffer der Dänen die rot-weisse Fahne in die Luft hielten.

Fans hold Greenland national flag before a preliminary round match of men&#039;s ice hockey between United States and Denmark at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 14, 2026. (AP ...
Vita Kalnina und ihr Mann Alexander Kalnins zeigen eine Grönland-Flagge.Bild: keystone

«Für uns als Europäer war es wichtig, ein Zeichen der europäischen Einheit und der Unterstützung für Grönland zu setzen», so das Ehepaar, das in Deutschland lebt. Kalnina und Kalnins wurden von einem Staff-Mitglied des Eisstadions in Mailand jedoch darauf hingewiesen, dass sie die Fahne einpacken müssten. «Er hat gesagt, es sei aus Sicherheitsgründen, weil es aggressive Amerikaner haben könnte», so Kalnins. Er und seine Frau hielten sich an die Vorgabe, weil sie das Spiel schauen wollten.

Ausserdem hätten die Fahne ohnehin schon alle im Stadion und viele, die am Fernseher zuschauten, gesehen. «Ich glaube, die Nachricht ist rübergekommen», erklärte Kalnins.

Im Allgemeinen ist unklar, wie die Grönland-Flagge bei den Olympischen Spielen gehandhabt wird. Die Insel hat kein eigenes Team, grönländische Athletinnen und Athleten starten als Teil des dänischen Teams. So zum Beispiel die Biathlon-Geschwister Ukaleq und Sondre Slettemark. Gemäss einem Guide auf der Olympia-Website zur Eröffnungsfeier dürfen Fans lediglich «Fahnen von Ländern und Territorien, die an den Olympischen Spielen teilnehmen, mitbringen».

Ukaleq Astri Slettemark of Denmark competes during the biathlon women&#039;s 7.5 km sprint at the 2026 Winter Olympics, in Anterselva, Italy, Saturday, Feb. 14, 2026. (AP Photo/Christophe Ena) Milan C ...
Die Grönländerin Ukaleq Slettemark startet wie ihr Bruder Sondre im Biathlon.Bild: keystone

Während einige Personen im Publikum ihren Unmut über die US-Politik im Umgang mit dem autonomen Grönland zum Ausdruck brachten, war es für die dänischen Spieler kein Thema. «Wir haben es gar nicht erwähnt», erklärte Jesper Jensen Aabo gemäss AP. Das Team habe gegen die NHL-Stars aus den USA keine Extra-Motivation gebraucht. Über die Grönland-Fahnen im Publikum sagte er: «Ich habe es nicht gesehen, aber das ist schön. Hoffentlich haben sie uns unterstützt.» (nih)

Brignone führt im Riesenslalom – Rast darf noch leise auf eine Medaille hoffen
