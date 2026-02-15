bedeckt, etwas Schnee
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

So feiert Brasiliens TV-Reporter den Olympiasieg von Pinheiro Braathen

So feiert der brasilianische TV-Reporter den Olympiasieg von Lucas Pinheiro Braathen

Lucas Pinheiro Braathen verhindert im olympischen Riesenslalom einen Schweizer Dreifachsieg. Mit seinem Triumph sorgt er für Brasiliens erstes Gold an Winterspielen. Das wird am Zuckerhut natürlich gefeiert – schliesslich ist gerade Karneval.
15.02.2026, 07:3915.02.2026, 07:39

Das Skirennen in Bormio kommentierte Paulo Andrade, der auch schon Brasiliens Fussball-Nationalteam am Mikrofon begleitete. Und natürlich durfte – wie wenn die Seleçao ein Tor erzielt – der berühmte «Brasil»-Laser-Jingle nicht fehlen, als der Olympiasieg feststand:

«Ein brasilianischer Karneval in Italien», jubelte Andrade über den Erfolg des 25-jährigen, dessen Mutter Brasilianerin und dessen Vater Norweger ist.

Im Interview mit dem brasilianischen Sender Cazé TV fehlten dem Olympiasieger die Worte. Nach langer Pause sagt er bloss: «Ich bin aus Brasilien.» Dann umarmt Pinheiro Braathen die Reporterin und zeigt seine Samba-Künste:

Im Zielraum liess sich der Goldjunge von seinem umfangreichen Betreuerteam feiern. Ihnen zeigte er ebenfalls, wie elegant man in Skischuhen tanzen kann:

Grosse Sportstars früherer Jahre gratulierten mehr oder weniger direkt zum Triumph. Alberto Tomba wurde Pinheiro Braathen unmittelbar nach dem Sieg telefonisch zugeschaltet:

«Danke, Legende», sagte Pinheiro Braathen zum Italiener, der 1988 und 1992 insgesamt drei Goldmedaillen gewonnen hatte. Und auch Fussball-Weltmeister Ronaldinho meldete sich beim Skirennfahrer, um ihm zu gratulieren. «Unglaublich», fand dies Pinheiro Braathen, der Ronaldinho schon oft als sein Kindheits-Idol bezeichnet hatte. «Ohne dich wäre ich nie hier gelandet.»

Ronaldinho kann am Montag noch einmal Daumen drücken. Auch im Slalom (10.00 und 13.30 Uhr) gehört Lucas Pinheiro Braathen wieder zu den Favoriten. (ram)

Brasilianer Pinheiro Braathen schreibt Geschichte: «Mein wahres Ziel war Authentizität»
Mehr Olympia:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 73
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Shannon Abeda aus Eritrea mit dem wohl farbigsten Skidress des Jahres.
quelle: keystone / anna szilagyi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Brasilianer jongliert besser als du – und er hat keine Füsse
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Selenskyj überrascht ukrainischen Skeletonfahrer und überreicht ihm einen Orden
Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Skeletonfahrer Wladyslaw Heraskewytsch den ukrainischen Orden der Freiheit überreicht. Bei einem überraschenden Treffen mit dem 27-Jährigen würdigte der Staatschef noch einmal die konsequente Haltung des ukrainischen Sportlers.
«Die Ukraine wird immer Champions und Olympioniken hervorbringen. Doch ihr grösster Schatz sind die Ukrainer selbst – all jene, die die Wahrheit und das Andenken an die von Russland getöteten Athleten bewahren, Athleten, die aufgrund der russischen Aggression nie wieder an Wettkämpfen teilnehmen können», schrieb Selenskyj auf der Plattform X zu Bildern des Treffens.
Zur Story