So feiert der brasilianische TV-Reporter den Olympiasieg von Lucas Pinheiro Braathen
Das Skirennen in Bormio kommentierte Paulo Andrade, der auch schon Brasiliens Fussball-Nationalteam am Mikrofon begleitete. Und natürlich durfte – wie wenn die Seleçao ein Tor erzielt – der berühmte «Brasil»-Laser-Jingle nicht fehlen, als der Olympiasieg feststand:
Paulo Andrade narrando o ouro inédito do Brasil nos Jogos de Inverno. pic.twitter.com/MUUr1eOPgO— Narradores Brasileiros (@NarradoresB) February 14, 2026
«Ein brasilianischer Karneval in Italien», jubelte Andrade über den Erfolg des 25-jährigen, dessen Mutter Brasilianerin und dessen Vater Norweger ist.
Im Interview mit dem brasilianischen Sender Cazé TV fehlten dem Olympiasieger die Worte. Nach langer Pause sagt er bloss: «Ich bin aus Brasilien.» Dann umarmt Pinheiro Braathen die Reporterin und zeigt seine Samba-Künste:
o Lucas mega emocionado falando que é do Brasil— ju (@jucomentou) February 14, 2026
eu não tô chorando não, você que tá 🥹😭 pic.twitter.com/7YSYBN7fQV
Im Zielraum liess sich der Goldjunge von seinem umfangreichen Betreuerteam feiern. Ihnen zeigte er ebenfalls, wie elegant man in Skischuhen tanzen kann:
Brazil has brought South America its first-ever Winter Olympics medal— NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2026
And it was gold on the very first try. Twenty-five-year-old Lucas Pinheiro Braathen won the giant slalom.
It’s a historic moment: neither Brazil nor any South American country had ever won a medal at the… pic.twitter.com/XYPo4W47FV
Grosse Sportstars früherer Jahre gratulierten mehr oder weniger direkt zum Triumph. Alberto Tomba wurde Pinheiro Braathen unmittelbar nach dem Sieg telefonisch zugeschaltet:
Alberto Tomba chiama Braathen dopo la vittoria dell’oro: abbiamo finito le lacrime pic.twitter.com/O1Xh5miiHV— Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 14, 2026
«Danke, Legende», sagte Pinheiro Braathen zum Italiener, der 1988 und 1992 insgesamt drei Goldmedaillen gewonnen hatte. Und auch Fussball-Weltmeister Ronaldinho meldete sich beim Skirennfahrer, um ihm zu gratulieren. «Unglaublich», fand dies Pinheiro Braathen, der Ronaldinho schon oft als sein Kindheits-Idol bezeichnet hatte. «Ohne dich wäre ich nie hier gelandet.»
😭😭😭inacreditável… obrigado por tudo. Se não fosse por você, eu nunca teria chegado aqui. #JogaBonito https://t.co/VO86ETqyFS— Lucas Pinheiro Braathen (@pinheiiirooo) February 15, 2026
Ronaldinho kann am Montag noch einmal Daumen drücken. Auch im Slalom (10.00 und 13.30 Uhr) gehört Lucas Pinheiro Braathen wieder zu den Favoriten. (ram)