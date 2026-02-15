So feiert der brasilianische TV-Reporter den Olympiasieg von Lucas Pinheiro Braathen

Lucas Pinheiro Braathen verhindert im olympischen Riesenslalom einen Schweizer Dreifachsieg. Mit seinem Triumph sorgt er für Brasiliens erstes Gold an Winterspielen. Das wird am Zuckerhut natürlich gefeiert – schliesslich ist gerade Karneval.

Das Skirennen in Bormio kommentierte Paulo Andrade, der auch schon Brasiliens Fussball-Nationalteam am Mikrofon begleitete. Und natürlich durfte – wie wenn die Seleçao ein Tor erzielt – der berühmte «Brasil»-Laser-Jingle nicht fehlen, als der Olympiasieg feststand:

«Ein brasilianischer Karneval in Italien», jubelte Andrade über den Erfolg des 25-jährigen, dessen Mutter Brasilianerin und dessen Vater Norweger ist.

Im Interview mit dem brasilianischen Sender Cazé TV fehlten dem Olympiasieger die Worte. Nach langer Pause sagt er bloss: «Ich bin aus Brasilien.» Dann umarmt Pinheiro Braathen die Reporterin und zeigt seine Samba-Künste:

Im Zielraum liess sich der Goldjunge von seinem umfangreichen Betreuerteam feiern. Ihnen zeigte er ebenfalls, wie elegant man in Skischuhen tanzen kann:

Grosse Sportstars früherer Jahre gratulierten mehr oder weniger direkt zum Triumph. Alberto Tomba wurde Pinheiro Braathen unmittelbar nach dem Sieg telefonisch zugeschaltet:

«Danke, Legende», sagte Pinheiro Braathen zum Italiener, der 1988 und 1992 insgesamt drei Goldmedaillen gewonnen hatte. Und auch Fussball-Weltmeister Ronaldinho meldete sich beim Skirennfahrer, um ihm zu gratulieren. «Unglaublich», fand dies Pinheiro Braathen, der Ronaldinho schon oft als sein Kindheits-Idol bezeichnet hatte. «Ohne dich wäre ich nie hier gelandet.»

Ronaldinho kann am Montag noch einmal Daumen drücken. Auch im Slalom (10.00 und 13.30 Uhr) gehört Lucas Pinheiro Braathen wieder zu den Favoriten. (ram)