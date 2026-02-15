wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Olympia: Brignone gewinnt Gold im Riesenslalom, keine Schweizer Medaille

Sweden&#039;s Sara Hector, right, and Norway&#039;s Thea Louise Stjernesund bow to Italy&#039;s Federica Brignone, center, at the finish area of an alpine ski, women&#039;s giant slalom race, at the 2 ...
Hector und Stjernesund huldigen der Olympiasiegerin.Bild: keystone

Brignone holt auch im Riesenslalom Gold – keine Schweizer Medaille

Federica Brignone wird in Cortina d'Ampezzo Doppel-Olympiasiegerin. Nach dem Super-G triumphiert die Italienerin auch im Riesenslalom.
15.02.2026, 14:4915.02.2026, 15:09

Die 35-jährige Brignone war in einem Rennen der knappen Abstände eine Klasse für sich. Sie setzte sich mit 62 Hundertstel Vorsprung auf Sara Hector und Thea Louise Stjernesund durch. Die Schwedin und die Norwegerin fuhren in beiden Durchgängen jeweils die exakt gleiche Zeit und gewannen beide Silber.

Gold medalist Federica Brignone of Italy, center, celebrates with silver medalists Thea Louise Stjernesund of Norway, left, Sara Hector of Sweden, right, after the women&#039;s alpine skiing second ru ...
Stjernesund, Brignone und Hector (von links).Bild: keystone

Die hoffnungsvollste Schweizerin, Camille Rast, belegte Rang 12. Für den Sieg fehlten ihr 99 Hundertstel, für eine Medaille hätte sie 37 Hundertstel schneller fahren müssen. Die Slalom-Weltmeisterin erhält in Cortina noch eine zweite Medaillenchance.

Vanessa Kasper und Sue Piller belegten bei ihrem Olympia-Debüt die Ränge 23 und 24. Wendy Holdener verzichtete kurzfristig auf den Start, um sich optimal auf den Slalom vorzubereiten.

Grosse Verliererin war Julia Scheib. Der Österreicherin fehlten als Fünfte sieben Hundertstel für eine Medaille. Scheib hatte in diesem Winter vier von acht Weltcup-Riesenslaloms gewonnen.

Triumphale Rückkehr

Brignone feierte auf der grössten Bühne des Sports eine phänomenale Rückkehr. Im April hatte sie bei einem schweren Sturz das Schien- und Wadenbein gebrochen und einen Kreuzbandriss erlitten. Sie schuftete zehn Monate lang für ihr Comeback und krönte dieses nun mit der zweiten Goldmedaille an den Spielen in der Heimat.

«Das Unmögliche möglich gemacht»: Brignone holt nach schwerer Verletzung Olympia-Gold

237 Tage nach ihrem Unfall konnte Brignone im November das erste Mal wieder Ski fahren. Mitte Januar kehrte sie in den Weltcup zurück, wurde im Riesenslalom von Kronplatz gleich Sechste.

Dass es ihr in Cortina d'Ampezzo mit zwei Goldmedaillen gleich so aufgeht, war nicht abzusehen – ist aber ein wunderbares Ski-Märchen. (ram)

So feiert der brasilianische TV-Reporter den Olympiasieg von Lucas Pinheiro Braathen
Mehr Olympia:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 78
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Neu der erfolgreichste Olympia-Teilnahmer an Winterspielen: Johannes Hösflot Klaebo unterwegs in der Staffel zu seinem neunten Gold.
quelle: keystone / matthias schrader
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Gesicht von Ärztin für Deepfakes missbraucht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
10 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Hey! Ho! Let's Go
15.02.2026 09:08registriert Februar 2022
Odermatt fährt gefühlt jeden zweiten Tag ein Rennen und Wendy möchte sich auf den Slalom konzentrieren. Aber klar, ihre Entscheidung und aufgrund der bisherigen Ergebnisse diese Saison gehört sie definitiv nicht zu den Medaillenkandidatinnen…
3112
Melden
Zum Kommentar
10
Fans mussten Grönland-Flagge bei Eishockey-Spiel der USA einpacken
Am Samstagabend trafen im Eishockey-Turnier der Olympischen Spiele die USA und Dänemark aufeinander. Vor dem politischen Hintergrund könnte man dieses Duell als «Grönland-Derby» bezeichnen. US-Präsident Donald Trump äusserte bereits mehrfach den Anspruch auf die Insel im Nordatlantik, die dänische Regierung wehrt sich entschieden.
Zur Story