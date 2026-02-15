Hector und Stjernesund huldigen der Olympiasiegerin. Bild: keystone

Brignone holt auch im Riesenslalom Gold – keine Schweizer Medaille

Federica Brignone wird in Cortina d'Ampezzo Doppel-Olympiasiegerin. Nach dem Super-G triumphiert die Italienerin auch im Riesenslalom.

Die 35-jährige Brignone war in einem Rennen der knappen Abstände eine Klasse für sich. Sie setzte sich mit 62 Hundertstel Vorsprung auf Sara Hector und Thea Louise Stjernesund durch. Die Schwedin und die Norwegerin fuhren in beiden Durchgängen jeweils die exakt gleiche Zeit und gewannen beide Silber.

Stjernesund, Brignone und Hector (von links). Bild: keystone

Die hoffnungsvollste Schweizerin, Camille Rast, belegte Rang 12. Für den Sieg fehlten ihr 99 Hundertstel, für eine Medaille hätte sie 37 Hundertstel schneller fahren müssen. Die Slalom-Weltmeisterin erhält in Cortina noch eine zweite Medaillenchance.

Vanessa Kasper und Sue Piller belegten bei ihrem Olympia-Debüt die Ränge 23 und 24. Wendy Holdener verzichtete kurzfristig auf den Start, um sich optimal auf den Slalom vorzubereiten.

Grosse Verliererin war Julia Scheib. Der Österreicherin fehlten als Fünfte sieben Hundertstel für eine Medaille. Scheib hatte in diesem Winter vier von acht Weltcup-Riesenslaloms gewonnen.

Triumphale Rückkehr

Brignone feierte auf der grössten Bühne des Sports eine phänomenale Rückkehr. Im April hatte sie bei einem schweren Sturz das Schien- und Wadenbein gebrochen und einen Kreuzbandriss erlitten. Sie schuftete zehn Monate lang für ihr Comeback und krönte dieses nun mit der zweiten Goldmedaille an den Spielen in der Heimat.

237 Tage nach ihrem Unfall konnte Brignone im November das erste Mal wieder Ski fahren. Mitte Januar kehrte sie in den Weltcup zurück, wurde im Riesenslalom von Kronplatz gleich Sechste.

Dass es ihr in Cortina d'Ampezzo mit zwei Goldmedaillen gleich so aufgeht, war nicht abzusehen – ist aber ein wunderbares Ski-Märchen. (ram)