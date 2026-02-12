Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1. Auftritt der Hockey-Nati mit allen NHL-Stars – was bei Olympia heute wichtig wird
Die Highlights
Kann Malorie Blanc im Super-G der Frauen überraschen? Das letzte Rennen in dieser Disziplin in Crans-Montana gewann die junge Walliserin sensationell. Mit der Piste Olimpia delle Tofane kam Blanc bislang noch nicht wunschgemäss zurecht. Wenn es im Super-G etwas mehr um die Ecken geht, könnte der starken Technikerin das sicher mehr entgegen kommen.
In der grossen Favoritenrolle sind die Schweizerinnen aber auch in diesem Rennen nicht. Dort erwartet man eher die Italienerinnen (Sofia Goggia, Federica Brignone), die Österreicherinnen (Cornelia Hütter, Ariane Rädler) oder die deutsche Überfliegerin Emma Aicher. Der Start des Super-Gs ist auf 11.30 Uhr angesetzt.
Die Schweizer Eishockey-Nati der Männer startet am Donnerstag zudem ins Olympia-Turnier. Bereits um 12.10 Uhr zur Mittagszeit trifft die Mannschaft von Patrick Fischer auf Frankreich. Ein deutlicher Sieg gegen die Aussenseiter wäre im Kampf um die direkte Viertelfinalqualifikation wichtig.
Ebenfalls in ihr Olympia-Turnier starten die Schweizer Curlerinnen. Das Team mit Skip Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke trifft um 9.05 Uhr zuerst auf Italien und dann am Nachmittag um 14.05 Uhr auf die USA.
Alle Entscheidungen
10.00 und 13.45 Uhr: Nordische Kombination, Männer, Normalschanze/10 km
11.30 Uhr: Ski alpin, Frauen, Super-G
mit Malorie Blanc, Delia Durrer, Janine Schmitt, Corinne Suter
13.00 Uhr: Langlauf, Frauen, 10 km (Skating)
mit Nadine Fähndrich, Lea Fischer, Marina Kälin, Nadja Kälin.
13.45 Uhr: Snowboard, Männer, Snowboardcross
Viertelfinals (14.18), Halbfinals (14.39), Final (14.56 Uhr)
mit Kalle Koblet
14.55 Uhr: Ski Freestyle, Männer, Buckelpiste
16.30 Uhr: Eisschnelllauf, Frauen, 5000 m
18.30 Uhr: Schlitteln, Mixed, Team-Staffel
20.28 Uhr: Snowboard, Halfpipe, Frauen
21.36 Uhr: Shorttrack, Frauen, 500 m
21.48 Uhr: Shorttrack, Männer, 1000 m
Weitere Schweizer Einsätze am Dienstag
Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke
Curling, Frauen, Round Robin, 1. Runde: Italien – Schweiz (09.05 Uhr)
Eishockey-Nati der Männer
Eishockey, Vorrunde, Gruppe A: Schweiz – Frankreich (12.10 Uhr)
Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke
Curling, Frauen, Round Robin, 1. Runde: USA – Schweiz (14.05 Uhr)
Vinzenz Buff
Skeleton, 1. und 2. Lauf (09.30 und 11.05 Uhr)
(abu/sda)
