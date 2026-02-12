Wolkenfelder, kaum Regen
Olympia 2026

Olympia 2026: Programm heute Donnerstag mit Ski, Eishockey und Langlauf

Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Ein vierarmiges und vierbeiniges Monster? Nein, das ist das kanadische Eistanz-Duo Piper Gilles und Paul Poirier.
quelle: keystone / neil hall
1. Auftritt der Hockey-Nati mit allen NHL-Stars – was bei Olympia heute wichtig wird

12.02.2026, 05:0012.02.2026, 06:23

Die Highlights

Kann Malorie Blanc im Super-G der Frauen überraschen? Das letzte Rennen in dieser Disziplin in Crans-Montana gewann die junge Walliserin sensationell. Mit der Piste Olimpia delle Tofane kam Blanc bislang noch nicht wunschgemäss zurecht. Wenn es im Super-G etwas mehr um die Ecken geht, könnte der starken Technikerin das sicher mehr entgegen kommen.

In der grossen Favoritenrolle sind die Schweizerinnen aber auch in diesem Rennen nicht. Dort erwartet man eher die Italienerinnen (Sofia Goggia, Federica Brignone), die Österreicherinnen (Cornelia Hütter, Ariane Rädler) oder die deutsche Überfliegerin Emma Aicher. Der Start des Super-Gs ist auf 11.30 Uhr angesetzt.

Die Schweizer Eishockey-Nati der Männer startet am Donnerstag zudem ins Olympia-Turnier. Bereits um 12.10 Uhr zur Mittagszeit trifft die Mannschaft von Patrick Fischer auf Frankreich. Ein deutlicher Sieg gegen die Aussenseiter wäre im Kampf um die direkte Viertelfinalqualifikation wichtig.

Ebenfalls in ihr Olympia-Turnier starten die Schweizer Curlerinnen. Das Team mit Skip Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke trifft um 9.05 Uhr zuerst auf Italien und dann am Nachmittag um 14.05 Uhr auf die USA.

Alle Entscheidungen

10.00 und 13.45 Uhr: Nordische Kombination, Männer, Normalschanze/10 km

11.30 Uhr: Ski alpin, Frauen, Super-G
mit Malorie Blanc, Delia Durrer, Janine Schmitt, Corinne Suter

epa12715560 Malorie Blanc of Switzerland competes in the Women&#039;s Downhill of the Alpine Skiing competition, at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic, Tofane ski centre in Cortina d&#039;Ampezzo, ...
Kann Malorie Blanc im Super-G ihre schnellen Schwünge auspacken?Bild: keystone

13.00 Uhr: Langlauf, Frauen, 10 km (Skating)
mit Nadine Fähndrich, Lea Fischer, Marina Kälin, Nadja Kälin.

13.45 Uhr: Snowboard, Männer, Snowboardcross
Viertelfinals (14.18), Halbfinals (14.39), Final (14.56 Uhr)
mit Kalle Koblet

14.55 Uhr: Ski Freestyle, Männer, Buckelpiste

16.30 Uhr: Eisschnelllauf, Frauen, 5000 m

18.30 Uhr: Schlitteln, Mixed, Team-Staffel

20.28 Uhr: Snowboard, Halfpipe, Frauen

KEYPIX - United States&#039; Chloe Kim competes during the women&#039;s snowboarding halfpipe qualifications at the 2026 Winter Olympics, in Livigno, Italy, Wednesday, Feb. 11, 2026. (AP Photo/Abbie P ...
Die Amerikanerin Chloe Kim setzt in der Halfpipe zur grossen Flugshow an. Bild: keystone

21.36 Uhr: Shorttrack, Frauen, 500 m

21.48 Uhr: Shorttrack, Männer, 1000 m

Eismeister Zaugg
Auch die Winterspiele haben ihre Unschuld verloren – na und?

Weitere Schweizer Einsätze am Dienstag

Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke
Curling, Frauen, Round Robin, 1. Runde: Italien – Schweiz (09.05 Uhr)

Eishockey-Nati der Männer
Eishockey, Vorrunde, Gruppe A: Schweiz – Frankreich (12.10 Uhr)

Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke
Curling, Frauen, Round Robin, 1. Runde: USA – Schweiz (14.05 Uhr)

Vinzenz Buff
Skeleton, 1. und 2. Lauf (09.30 und 11.05 Uhr)

