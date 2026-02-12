Jasmine Flury kann wegen einer Knieverletzung mehrere Wochen keine Rennen bestreiten. Die 32-jährige Bündnerin erlitt am Dienstag in der Abfahrt der Team-Kombination beim Sprung in den Tofana-Schuss einen Teilriss des Innenbandes am linken Knie und eine Knochenprellung am Schienbeinkopf , wie Swiss-Ski mitteilt.
Eine Operation sei nicht nötig und je nach Heilungsverlauf sei «sogar möglich, dass Jasmine Flury noch diese Saison wieder ins Renngeschehen eingreifen kann», so der Verband weiter. Die Abfahrts-Weltmeisterin von 2023 gab erst in diesem Winter ihr Comeback, nachdem sie die komplette letzte Saison wegen eines Knorpelschadens im rechten Knie verpasst hatte. (nih/sda)
