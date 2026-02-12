Deram Freitagabend findet ohne Schweizer Beteiligung statt. Alle scheitern in Livigno in der Qualifikation. Am nächsten an den Top 12 war. Der 19-jährige Bündner zeigte bei seiner Olympia-Premiere zwei ansprechende Leistungen. Am Ende fehlten ihm 7,75 Punkte für den Final., klassierte sich direkt hinter Hasler im 17. Rang.stürzte in beiden Durchgängen, wobei der 17-jährige Appenzeller vor allem bei seinem zweiten Run bis zum Missgeschick gut unterwegs war.trat nicht zur Qualifikation an. Der 31-jährige Bronzemedaillengewinner von Peking entschied nach einem Sturz im Training, den Wettkampf auszulassen. Scherrer erlitt gemäss Mitteilung von Swiss-Ski eine leichte Gehirnerschütterung. (abu/sda)