Vor vier Jahren gewann Marco Odermatt im Riesenslalom die Goldmedaille. Bild: keystone

Diese Schweizer Skicracks sind für die Olympischen Spiele nominiert

Weniger als zwei Wochen vor dem Start der Olympischen Spiele ist bekannt, welche Schweizer Skifahrer um die Medaillen kämpfen werden.

Männer

Marco Odermatt (Abfahrt, Super-G und Riesenslalom)

Franjo von Allmen (Abfahrt und Super-G)

Alexis Monney (Abfahrt und Super-G)

Niels Hintermann (Evtl. Abfahrt)

Stefan Rogentin (Super-G und evtl. Abfahrt)

Loic Meillard (Riesenslalom und Slalom

Luca Aerni (Riesenslalom)

Thomas Tumler (Riesenslalom)

Tanguy Nef (Slalom)

Daniel Yule (Slalom)

Matthias Iten (Slalom)

Ausgangslage in den einzelnen Disziplinen (Männer)

Abfahrt

In der Abfahrt sind Marco Odermatt, Franjo von Allmen und Alexis Monney sicherlich gesetzt. Die grosse Frage ist, wer den vierten Platz erhält. Niels Hintermann und Stefan Rogentin sind beide nominiert. Hintermann lieferte über die Saison gesehen in der Königsdisziplin allerdings bessere Leistungen und dürfte den Vorzug erhalten, sofern Rogentin im Training nicht deutlich mehr überzeugt.

Super-G

Dafür darf Rogentin wahrscheinlich im Super-G an den Start gehen. Mit dabei sind auch Odermatt, von Allmen und Monney.

Für Franjo von Allmen werden es die ersten Olympischen Spiele. Bild: keystone

Riesenslalom

Keine Diskussionen gibt es im Riesenslalom. Mit Marco Odermatt, Loic Meillard, Luca Aerni und Thomas Tumler haben genau vier Fahrer die Selektionskriterien erfüllt.

Slalom

Auch im Slalom haben mit Loïc Meillard, Tanguy Nef, Daniel Yule und Matthias Iten vier Fahrer die Norm erfüllt. Nicht dabei sind Marc Rochat und Ramon Zenhäusern.

Team-Kombination

Noch unklar ist, mit welchen vier Duos die Schweizer in der Team-Kombination an den Start gehen wird. An der letztjährigen WM konnten die Swiss-Ski-Männer einen Dreifachsieg feiern.

Frauen

Malorie Blanc (Abfahrt und Super-G)

Corinne Suter (Abfahrt und Super-G)

Janine Schmitt (Abfahrt und evtl. Super-G)

Jasmine Flury (evtl. Abfahrt und evtl. Super-G

Delia Durrer (evtl. Abfahrt und evtl. Super-G)

Camille Rast (Riesenslalom und Slalom)

Vanessa Kasper (Riesenslalom)

Sue Piller (Riesenslalom)

Wendy Holdener (Slalom und Riesenslalom)

Eliane Christen (Slalom)

Melanie Meillard (Slalom)

Ausgangslage in den einzelnen Disziplinen (Frauen)

Abfahrt

Bei den Frauen haben in der Abfahrt nur Malorie Blanc und Janine Schmitt die Selektionskriterien erfüllt. Trotzdem wurde auch Corinne Suter nominiert, welche den Anfang der Saison verletzt verpasste. Suter wurde bei der Ski-WM 2021 auf gleicher Strecke in Cortina d'Ampezzo Abfahrts-Weltmeisterin und gewann Silber im Super-G. Auch Delia Durrer und Jasmine Flury dürfen sich über eine Nominierung freuen. Eine Athletin wird aber in der Abfahrt nicht an den Start gehen dürfen.

Super-G

Einzig Blanc hat im Super-G die geforderten Resultate eingefahren. Trotzdem werden mehrere Schweizerinnen um die Medaillen fahren. Noch ist unklar wer das Rennen bestreiten darf.

Malorie Blanc ist die einzige Schweizerin, welche in der Abfahrt und im Super-G die Kriterien erfüllen konnte. Bild: keystone

Riesenslalom

Neben Camille Rast konnten sich im Riesenslalom Vanessa Kasper und Sue Piller das Ticket im letzten Rennen vor den Olympischen Spielen sichern. Wahrscheinlich wird auch Wendy Holdener an den Start gehen dürfen, da sie das Kontingent nicht zusätzlich belastet.

Slalom

Camille Rast, Wendy Holdener und Eliane Christen haben einen Platz im Slalom sicher. Obwohl Melanie Meillard die Kriterien nicht vollständig erfüllt hat, darf sie die Reise nach Cortina antreten.

Team-Kombination

Wie bei den Männern ist noch nicht klar, welche Athletinnen antreten werden.