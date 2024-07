Für Vielseitigkeitsreiter Felix Vogg sind die Spiele erfreulich angelaufen. Der 34-Jährige liegt im Concours Complet (früher Military) nach der Dressur im starken 5. Zwischenrang. Vogg liess sich im Sattel von Dao de l'Ocean 22,10 Strafpunkte und damit 3,6 Punkte mehr als die Führende Britin Laura Collett notieren.

Robin Godel und Mélody Johner müssen sich am Sonntag im Geländeritt und am Montag im Springen signifikant steigern, wollen sie noch in den Kampf um die Diplome eingreifen. Godel wird nach der ersten von drei Disziplinen an 20. Stelle geführt, Johner mit grosser Hypothek auf Platz 55. Im Teamranking liegt die Schweiz im 7. Zwischenrang.