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Lindsey Vonn meldet sich erneut: Sie nervt sich ab Comeback-Fragen

Lindsey Vonn erholt sich noch von den schweren Verletzungen nach ihrem Sturz bei den Olympischen Spielen. Nun wird sie deutlich, was ihre sportliche Zukunft angeht.

Lukas Grybowski / t-online

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Ski-Rennfahrerin Lindsey Vonn hat keine Lust, sich zu einer möglichen Rückkehr in den Skisport zu äussern. «Ich bin noch nicht bereit, über meine Zukunft im Skisport zu sprechen», schrieb sie auf X. «Mein Fokus liegt darauf, mich von meiner Verletzung zu erholen und zurück ins normale Leben zu kommen», schilderte sie.

«Hört auf, mir zu sagen, was ich zu tun habe oder nicht tun sollte. Ich lasse euch wissen, wenn ich mich entschieden habe.»

Seit ihrer schwerer Verletzung bei Olympia meldet sich Lindsey Vonn regelmässig via Social Media zu Wort. Bild: instagram

Vonn hatte sich bei Olympia in Cortina d'Ampezzo einen komplexen Bruch des linken Schienbeins und des Knöchels zugezogen. Nur eine Not-OP hätte eine Amputation verhindert. Zudem war die 41-Jährige bereits mit einem Kreuzbandriss zu den Wettbewerben gereist.

Lindsey Vonn: erster Rücktritt schon 2019

«In meinem Alter bin ich die Einzige, die über meine Zukunft entscheiden wird», machte sie deutlich. «Ich brauche von niemandem die Erlaubnis, das zu tun, was mich glücklich macht. Vielleicht bedeutet es, Rennen zu fahren, vielleicht aber auch nicht», liess sie eine mögliche Entscheidung über ein erneutes Karriereende offen.

Die US-Amerikanerin war bereits im Februar 2019 aufgrund ihrer zahlreichen Verletzungen zum ersten Mal zurückgetreten und hatte anschliessend «ein tolles Leben ausserhalb des Skisports». Für sie sei es unglaublich gewesen, nach sechs Jahren Pause in den Sport zurückzukehren, mit 41 Jahren wieder die Nummer eins der Welt zu sein und Rekorde aufzustellen. Sie ist unter anderem die älteste Siegerin in einem Ski-Weltcup.

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