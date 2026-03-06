Lindsey Vonn stürzte an den Olympischen Spielen schwer. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Mit dem Rollstuhl ins Gym: Lindsey Vonn trainiert nach ihrem schweren Unfall schon wieder

Lindsey Vonn hatte bei Olympia einen schlimmen Unfall. Nun veröffentlicht die US-Sportlerin ein neues Video.

Nur 25 Tage nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo hat sich US-Skistar Lindsey Vonn beim Training gezeigt. Die 41-Jährige teilte bei Instagram ein Video und schrieb dazu: «Es sind definitiv schwere Zeiten, aber ich bin trotzdem dankbar... und arbeite weiter hart. Das einzige Ziel ist, wieder gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen.»

In dem Video ist zudem zu sehen, wie die Olympiasiegerin von 2010 ihre Oberschenkel, die Schultern, den Bauch sowie Rücken und Arme trainiert. Zwischendurch wird Vonns verletztes linkes Bein behandelt. Am Ende steht sie sogar aus dem Rollstuhl wieder auf.

Bei ihrem Sturz in der Abfahrt von Cortina hatte sich die Speed-Spezialistin eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Nach ihrem Klinikaufenthalt in Italien war Vonn mit dem Krankenwagen zum Flughafen gebracht und in die USA geflogen worden.

In einigen Wochen möchte Vonn vom Rollstuhl auf Krücken wechseln. Sie erklärte zuletzt: «Es wird etwa ein Jahr dauern, bis alle Knochen verheilt sind.» Danach will sie entscheiden, ob die eingesetzten Metallteile vollständig entfernt werden sollen. Erst danach ist in einer weiteren Operation die endgültige Versorgung ihres Kreuzbandes geplant. (riz/tonline)