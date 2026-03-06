freundlich
DE | FR
burger
Sport
Ski

Lindsey Vonn trainiert nach ihrem schweren Unfall schon wieder

Lindsey Vonn a vu son rêve olympique prendre fin abruptement dimanche.
Lindsey Vonn stürzte an den Olympischen Spielen schwer.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Mit dem Rollstuhl ins Gym: Lindsey Vonn trainiert nach ihrem schweren Unfall schon wieder

Lindsey Vonn hatte bei Olympia einen schlimmen Unfall. Nun veröffentlicht die US-Sportlerin ein neues Video.
06.03.2026, 09:3106.03.2026, 09:34
Ein Artikel von
t-online

Nur 25 Tage nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo hat sich US-Skistar Lindsey Vonn beim Training gezeigt. Die 41-Jährige teilte bei Instagram ein Video und schrieb dazu: «Es sind definitiv schwere Zeiten, aber ich bin trotzdem dankbar... und arbeite weiter hart. Das einzige Ziel ist, wieder gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen.»

In dem Video ist zudem zu sehen, wie die Olympiasiegerin von 2010 ihre Oberschenkel, die Schultern, den Bauch sowie Rücken und Arme trainiert. Zwischendurch wird Vonns verletztes linkes Bein behandelt. Am Ende steht sie sogar aus dem Rollstuhl wieder auf.

Bei ihrem Sturz in der Abfahrt von Cortina hatte sich die Speed-Spezialistin eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Nach ihrem Klinikaufenthalt in Italien war Vonn mit dem Krankenwagen zum Flughafen gebracht und in die USA geflogen worden.

In einigen Wochen möchte Vonn vom Rollstuhl auf Krücken wechseln. Sie erklärte zuletzt: «Es wird etwa ein Jahr dauern, bis alle Knochen verheilt sind.» Danach will sie entscheiden, ob die eingesetzten Metallteile vollständig entfernt werden sollen. Erst danach ist in einer weiteren Operation die endgültige Versorgung ihres Kreuzbandes geplant. (riz/tonline)

Liveticker
Kann Suter auch im Val die Fassa überzeugen? Die Dolomiten-Station liegt ihr
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 103
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Das olympische Feuer im Mailänder Friedensbogen ist erloschen – die Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina sind offiziell beendet.
quelle: keystone / wu hao
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Speed-Quiz: Sportredaktion testet ihr Olympia-Wissen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
«Thun kann sich nur noch selbst schlagen» – Aufsteiger dem Meisterpokal nahe
Nur ein Sieg in Thun hätte die kleinen Meisterhoffnungen des FC St.Gallen am Leben erhalten. Nach dem 2:2 blicken die Ostschweizer nun einem umkämpften Rennen um die Europacup-Plätze entgegen.
Tore in letzter Minute rufen oft ganz grosse Emotionen hervor. Am Donnerstag in Thun ist das jedoch nicht der Fall. Zwar rettet Christian Witzig mit seinem Treffer, der unmittelbar nach Ablauf der vierminütigen Nachspielzeit fällt, den St.Gallern auswärts einen Punkt. Doch auch dem Torschützen ist klar, dass das insgesamt zu wenig ist. «Unser Ziel war es, hier zu gewinnen und die Thuner ein bisschen ins Wanken zu bringen. Ein Unentschieden reicht dafür nicht.»
Zur Story