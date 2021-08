Sport

City-Verteidiger Benjamin Mendy muss wegen Vergewaltigung vor Gericht



Manchester Citys Benjamin Mendy wegen Vergewaltigung festgenommen und suspendiert

Benjamin Mendy von Manchester City muss am Freitag vor Gericht erscheinen. Der Verteidiger wird wegen Vergewaltigung in vier Fällen und einem sexuellen Übergriff angeklagt. Dies sagte die Polizei von Cheshire, wie unter anderem «Sky Sports» berichtet. Der 27-Jährige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die Klage kommt von drei Frauen, die zwischen Oktober des letzten Jahres und diesem Monat zum Opfer einer Vergewaltigung oder eines sexuellen Übergriffs von Mendy wurden. Manchester City hat seinen Spieler suspendiert. (nih)

