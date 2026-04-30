Der neue Burnley-Trainer Michael Jackson. Bild: www.imago-images.de

Michael Jackson wird Trainer bei Burnley – so grandios reagiert das Internet

Nach dem definitiven Abstieg aus der Premier League hat sich Burnley entschieden, sich vom bisherigen Trainer Scott Parker zu trennen. Bis zum Saisonende übernimmt nun Michael Jackson interimsmässig. Die Reaktionen im Internet dazu sind grossartig.

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Vier Spieltage vor dem Saisonende in der Premier League ist Burnley bereits sicher abgestiegen. Damit geht die Liftfahrt bei den «Clarets» weiter. Bereits 2022 und 2024 stieg Burnley ab, schaffte aber jeweils den direkten Wiederaufstieg.

Der bisherige Trainer Scott Parker wurde nach dem definitiven Gang in die zweitklassige Championship entlassen und wird bis zum Saisonende durch seinen bisherigen Assistenten Michael Jackson ersetzt.

Bereits vor vier Jahren war Jackson für acht Spiele Interimstrainer von Burnley und kommt nun wieder zum Handkuss. Sein Name erinnert natürlich direkt an die Pop-Ikone Michael Jackson, der im Jahr 2009 verstarb.

Im Jahr 2009 starb Michael Jackson an einer Überdosis. Bild: keystone

Als Transferexperte Fabrizio Romano verkündete, dass Jackson das Team von Parker übernehmen wird, liessen die Reaktionen auf Social Media nicht lange auf sich warten. Während viele User kommentierten, dass sie immer wussten, dass Jackson nicht gestorben ist, sorgte das Internet auch noch für weitere lustige Memes und Reaktionen zum neuen Job von Michael Jackson.

Wie die Trainings von Burnley bis zum Saisonende aussehen werden

Die erste Pressekonferenz von Michael Jackson als Burnley-Trainer

So jubeln die Burnley-Spieler nach dem Tor:

(riz)