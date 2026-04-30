sonnig17°
DE | FR
burger
Sport
Premier League

Michael Jackson ist der neue Trainer von Burnley

Wolverhampton Wanderers v Burnley Premier League 26/10/2025. Burnley FC coach Mike Jackson during the Premier League match between Wolverhampton Wanderers and Burnley at Molineux, Wolverhampton, Engla ...
Der neue Burnley-Trainer Michael Jackson.Bild: www.imago-images.de

Michael Jackson wird Trainer bei Burnley – so grandios reagiert das Internet

Nach dem definitiven Abstieg aus der Premier League hat sich Burnley entschieden, sich vom bisherigen Trainer Scott Parker zu trennen. Bis zum Saisonende übernimmt nun Michael Jackson interimsmässig. Die Reaktionen im Internet dazu sind grossartig.
30.04.2026, 13:5530.04.2026, 13:55

Vier Spieltage vor dem Saisonende in der Premier League ist Burnley bereits sicher abgestiegen. Damit geht die Liftfahrt bei den «Clarets» weiter. Bereits 2022 und 2024 stieg Burnley ab, schaffte aber jeweils den direkten Wiederaufstieg.

Der bisherige Trainer Scott Parker wurde nach dem definitiven Gang in die zweitklassige Championship entlassen und wird bis zum Saisonende durch seinen bisherigen Assistenten Michael Jackson ersetzt.

Bereits vor vier Jahren war Jackson für acht Spiele Interimstrainer von Burnley und kommt nun wieder zum Handkuss. Sein Name erinnert natürlich direkt an die Pop-Ikone Michael Jackson, der im Jahr 2009 verstarb.

FILE - Michael Jackson performs during the taping of the American Bandstand&#039;s 50th anniversary show in Pasadena, Calif., on on April 20, 2002. (AP Photo/Kevork Djansezian, File) Michael Jackson
Im Jahr 2009 starb Michael Jackson an einer Überdosis.Bild: keystone

Als Transferexperte Fabrizio Romano verkündete, dass Jackson das Team von Parker übernehmen wird, liessen die Reaktionen auf Social Media nicht lange auf sich warten. Während viele User kommentierten, dass sie immer wussten, dass Jackson nicht gestorben ist, sorgte das Internet auch noch für weitere lustige Memes und Reaktionen zum neuen Job von Michael Jackson.

Wie die Trainings von Burnley bis zum Saisonende aussehen werden

Die erste Pressekonferenz von Michael Jackson als Burnley-Trainer

So jubeln die Burnley-Spieler nach dem Tor:

(riz)

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Die überraschendsten Fussball-Meister
    1 / 16
    Die überraschendsten Fussball-Meister

    Leicester City, 2015/2016: Die wohl grösste Sportsensation aller Zeiten. Leicester – vor der Saison mit einer Meisterquote von 5000:1 (gleiche Quote wie dass der heisseste Tag des Jahres auf Weihnachten fällt) – wird englischer Meister. Riyad Mahrez und Jamie Vardy sind die grossen Figuren beim Märchen, Gökhan Inler spielt als Tribünengast eine Nebenrolle. Drei Runden vor Schluss ist der Titel gesichert. Unfassbar.

     ... Mehr lesen
    quelle: x01095 / craig brough
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Amateurfussballer schiessen aus Versehen Möwe aus der Luft – und beleben sie dann wieder
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Fix: Milano kommt zum SC Bern +++ Honka wechselt von den Lakers zu Ajoie
    Die National-League-Saison neigt sich dem Ende zu. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannten Transfers für 2026/27.
    Wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt, wechselt Sonny Milano zum SC Bern. Der 29-jährige Flügelstürmer hat beim SCB einen Einjahresvertrag unterschrieben. Vergangene Saison spielte er in der NHL bei den Washington Capitals (31 Spiele 8 Punkte) sowie in der AHL bei den Hershey Bears (16 Spiele, 13 Punkte). (abu)
    Zur Story