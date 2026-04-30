Michael Jackson wird Trainer bei Burnley – so grandios reagiert das Internet
Vier Spieltage vor dem Saisonende in der Premier League ist Burnley bereits sicher abgestiegen. Damit geht die Liftfahrt bei den «Clarets» weiter. Bereits 2022 und 2024 stieg Burnley ab, schaffte aber jeweils den direkten Wiederaufstieg.
Der bisherige Trainer Scott Parker wurde nach dem definitiven Gang in die zweitklassige Championship entlassen und wird bis zum Saisonende durch seinen bisherigen Assistenten Michael Jackson ersetzt.
Bereits vor vier Jahren war Jackson für acht Spiele Interimstrainer von Burnley und kommt nun wieder zum Handkuss. Sein Name erinnert natürlich direkt an die Pop-Ikone Michael Jackson, der im Jahr 2009 verstarb.
Als Transferexperte Fabrizio Romano verkündete, dass Jackson das Team von Parker übernehmen wird, liessen die Reaktionen auf Social Media nicht lange auf sich warten. Während viele User kommentierten, dass sie immer wussten, dass Jackson nicht gestorben ist, sorgte das Internet auch noch für weitere lustige Memes und Reaktionen zum neuen Job von Michael Jackson.
When Burnley are on a counter attack— 🧚♀️ (@chii_xy) April 30, 2026
Micheal Jackson and his assistants: pic.twitter.com/6r7M9rlD4g
Burnley are you okay ?— Rooted in the Game (@rootedinthegame) April 30, 2026
Burnley are you okay ?
are you okay Burnley.
You've been hit by, you've been struck by a smooth relegation 🕺💨 pic.twitter.com/R3IOPOcQhM
Wie die Trainings von Burnley bis zum Saisonende aussehen werden
Burnley’s training sessions until the end of the season. pic.twitter.com/Y9Tji56HTC— Beewol (@beewol) April 30, 2026
Die erste Pressekonferenz von Michael Jackson als Burnley-Trainer
Michael Jackson's first Burnley press conference. pic.twitter.com/d14AAMVHXx https://t.co/m2yrQ4Rsby— M🍥 (@Mo_utdred) April 30, 2026
So jubeln die Burnley-Spieler nach dem Tor:
Michael Jackson when a player misses a big chance pic.twitter.com/3uASvpJ0Cv— Favourlee 🐐 (@favourlee_001) April 30, 2026
(riz)