Sport

Quiz

Quiz zur Vierschanzentournee, Spengler Cup und dem alpinen Ski-Weltcup



Bild: EPA

Wintersport ist dein Zuhause? Beweise es im Quiz zur Altjahreswoche!

Die Vierschanzentournee, der Spengler Cup und Skirennen prägen die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Und entsprechend auch dieses Quiz.

So funktioniert's:

Einfach die richtige Lösung ins Feld schreiben. Ein Tippfehler liegt drin.

Weisst du nicht mehr weiter, kannst du Tipps für die verbleibenden Antworten anfordern, du siehst sie dann in Form eines Lückentexts. Was du ohne Tipp weisst, gibt zwei Punkte. Was du erst dank dem Tipp gewusst hast, gibt einen Punkt.

Dein Ergebnis Um das Ergebnis anzuzeigen, musst du bei jedem Quiz alles erraten oder die Frage aufgelöst haben.

Mehr Quizze dieser Art

Abonniere unseren Newsletter